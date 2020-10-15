Как добраться до Купанга на самолёте
В Купанге 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «El Tari Airport» вам не избежать
Список аэропортов Купанга
- Элтари KOEEl Tari Airport
Самые дешёвые билеты в Купанг из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|15.10.2020
|из 🇮🇩Лабуана Баджо
|2 785
|1ч 5м
|14.10.2020
|из 🇮🇩Сурабой
|2 914
|1ч 5м
|20.10.2020
|из 🇮🇩Бали
|4 565
|45м
|13.10.2020
|из 🇮🇩Джакарты
|4 909
|7ч 10м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇮🇩Макасара
|5 384
|7ч (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇮🇩Маумере
|8 503
|5ч 20м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇮🇩Медана
|9 158
|23ч 45м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇮🇩Вайнгапу
|11 305
|16ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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