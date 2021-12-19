Все экскурсии и мероприятия в Куте
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Автобус Kura-Kura на Бали: билет на 1, 3 или 7 дней
👣 Пешеходная
🚘 Трансфер
🚌 Hop-on hop-off
🚌 На автобусе
Проезжайте горячие точки Бали на легком и частом маршрутном автобусе
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Куте – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 2 ⭐ отзыва, цены от €5.78. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Куте почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Индонезии на 📅 декабрь, январь и февраль