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3 дня 6 отзывов Индонезийский вояж: путешествие по архипелагу Комодо Побывать на Розовом пляже и увидеть комодских варанов Начало: Лабуан-Баджо, время оговаривается индивидуально «Далее мы заглянем на Розовый пляж, где песок окрасился благодаря вымыванию на берег частиц цветных кораллов» $195 за билет 2 дня 3 отзыва Экспресс-тур на корабле по удивительным островам Комодо Понаблюдать за стаями летучих мышей и варанами, понежиться на Розовом пляже и посетить Така Макассар Начало: Лабуан-Баджо, аэропорт, 10:00 «Далее мы заглянем на Розовый пляж, где песок окрасился благодаря вымыванию на берег частиц цветных кораллов» $384 за билет На катере Прогулки на каяках 4 дня Тропики для вас двоих: индивидуальный тур на удалённый остров (всё включено) Отдохнуть в глэмпинге только для взрослых, увидеть комодских «драконов» и посетить SPA в пещере Начало: Аэропорт Лабуан Баджо, точное время - по договорён... «Вы позавтракаете на борту, а затем мы сойдём на берег острова Падар» от $3000 за всё до 2 чел. Все туры Лабуханбаджо

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