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Летим в Макасар

Как добраться до Макасара на самолёте

В Макасаре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Sultan Hasanuddin International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Макасара

  1. Уджунгпанданг UPG
    Sultan Hasanuddin International Airport

Самые дешёвые билеты в Макасар из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
20.10.2020из 🇮🇩Кендари1 16250м
20.10.2020из 🇮🇩Баликпапана2 1341ч 10м
27.10.2020из 🇮🇩Сурабой2 3221ч 30м
20.10.2020из 🇮🇩Манадо2 3351ч 40м
15.10.2020из 🇮🇩Джакарты3 0592ч 20м
08.11.2020из 🇮🇩Бали3 0631ч 20м
08.11.2020из 🇮🇩Мамуджу3 07755м
09.11.2020из 🇮🇩Баубау3 1991ч 5м
14.10.2020из 🇮🇩Тернате3 3101ч 50м
13.10.2020из 🇮🇩Соронга3 4432ч 15м
17.10.2020из 🇮🇩Танжунгредеба3 666 (⇵1)
28.10.2020из 🇮🇩Горонтало3 6961ч 30м
11.11.2020из 🇮🇩Котабару4 7251ч 5м
25.10.2020из 🇮🇩Палембанга4 81511ч 35м (⇵1)
11.11.2020из 🇮🇩Маноквари5 369
17.10.2020из 🇮🇩Таракана5 6852ч 55м
10.11.2020из 🇮🇩Коты-Бимы5 7231ч 10м
08.11.2020из 🇮🇩Понтианака6 283
27.11.2020из 🇮🇩Лабуана Баджо6 3838ч 50м (⇵2)
13.10.2020из 🇮🇩Амбона6 3851ч 40м
11.12.2020из 🇮🇩Батама6 69818ч (⇵1)
18.11.2020из 🇮🇩Джаяпуры7 2343ч 25м
11.11.2020из 🇮🇩Тембагапуры9 152
09.11.2020из 🇲🇾Куала-Лумпура9 9575ч 55м (⇵1)
23.10.2020из 🇮🇩Ланггура14 1556ч 5м (⇵1)
06.12.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга37 43035ч 40м (⇵2)
20.10.2020из 🇦🇪Дубая41 48412ч 40м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Макасара, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Банджармасин, Сеул и Семаранг

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