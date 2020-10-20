Как добраться до Макасара на самолёте
В Макасаре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Sultan Hasanuddin International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Макасара
- Уджунгпанданг UPGSultan Hasanuddin International Airport
Самые дешёвые билеты в Макасар из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|20.10.2020
|из 🇮🇩Кендари
|1 162
|50м
|20.10.2020
|из 🇮🇩Баликпапана
|2 134
|1ч 10м
|27.10.2020
|из 🇮🇩Сурабой
|2 322
|1ч 30м
|20.10.2020
|из 🇮🇩Манадо
|2 335
|1ч 40м
|15.10.2020
|из 🇮🇩Джакарты
|3 059
|2ч 20м
|08.11.2020
|из 🇮🇩Бали
|3 063
|1ч 20м
|08.11.2020
|из 🇮🇩Мамуджу
|3 077
|55м
|09.11.2020
|из 🇮🇩Баубау
|3 199
|1ч 5м
|14.10.2020
|из 🇮🇩Тернате
|3 310
|1ч 50м
|13.10.2020
|из 🇮🇩Соронга
|3 443
|2ч 15м
|17.10.2020
|из 🇮🇩Танжунгредеба
|3 666
|4ч (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇮🇩Горонтало
|3 696
|1ч 30м
|11.11.2020
|из 🇮🇩Котабару
|4 725
|1ч 5м
|25.10.2020
|из 🇮🇩Палембанга
|4 815
|11ч 35м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇮🇩Маноквари
|5 369
|3ч
|17.10.2020
|из 🇮🇩Таракана
|5 685
|2ч 55м
|10.11.2020
|из 🇮🇩Коты-Бимы
|5 723
|1ч 10м
|08.11.2020
|из 🇮🇩Понтианака
|6 283
|2ч
|27.11.2020
|из 🇮🇩Лабуана Баджо
|6 383
|8ч 50м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇮🇩Амбона
|6 385
|1ч 40м
|11.12.2020
|из 🇮🇩Батама
|6 698
|18ч (⇵1)
|18.11.2020
|из 🇮🇩Джаяпуры
|7 234
|3ч 25м
|11.11.2020
|из 🇮🇩Тембагапуры
|9 152
|3ч
|09.11.2020
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|9 957
|5ч 55м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇮🇩Ланггура
|14 155
|6ч 5м (⇵1)
|06.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|37 430
|35ч 40м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇦🇪Дубая
|41 484
|12ч 40м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Макасара
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Макасара, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Банджармасин, Сеул и Семаранг
- 10.01.202113.01.2021
- 13.10.202021.10.2020
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