Как добраться до Маланга на самолёте
В Маланге 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Abdul Rachman Saleh Airport» вам не избежать
Список аэропортов Маланга
- Маланг MLGAbdul Rachman Saleh Airport
Самые дешёвые билеты в Маланг из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|20.10.2020
|из 🇮🇩Джакарты
|2 408
|1ч 25м
|17.10.2020
|из 🇮🇩Горонтало
|12 937
|21ч 5м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇮🇩Джаяпуры
|15 247
|21ч 55м (⇵2)
|17.10.2020
|из Гонконга
|27 669
|25ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Маланга
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Маланга, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Сочи и Дубай
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Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону