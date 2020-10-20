Как добраться до Маланга на самолёте

В Маланге 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Abdul Rachman Saleh Airport» вам не избежать

Список аэропортов Маланга

Маланг MLG Abdul Rachman Saleh Airport

Самые дешёвые билеты в Маланг из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇮🇩 Джакарты 2 408 1ч 25м из 🇮🇩 Горонтало 12 937 21ч 5м (⇵2) из 🇮🇩 Джаяпуры 15 247 21ч 55м (⇵2) из Гонконга 27 669 25ч (⇵2) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Самые популярные направления из Маланга

А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Маланга, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Сочи и Дубай

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