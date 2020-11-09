Как добраться до Манадо на самолёте
В Манадо 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Sam Ratulangi International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Манадо
- Манадо MDCSam Ratulangi International Airport
Самые дешёвые билеты в Манадо из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|09.11.2020
|из 🇮🇩Назы
|3 350
|50м
|19.11.2020
|из 🇮🇩Баликпапана
|4 446
|1ч 40м
|03.01.2021
|из 🇮🇩Макасара
|4 528
|1ч 40м
|15.10.2020
|из 🇮🇩Джакарты
|5 651
|8ч 10м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇮🇩Сурабой
|5 690
|10ч 45м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇮🇩Палу
|6 166
|6ч (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇮🇩Джаяпуры
|6 702
|7ч 40м (⇵1)
|16.12.2020
|из 🇮🇩Батама
|10 166
|18ч 15м (⇵1)
|17.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|35 810
|42ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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