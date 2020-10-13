Как добраться до Медана на самолёте
В Медане 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kuala Namu International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Медана
- Куала-Наму KNOKuala Namu International Airport
- Polonia MESне гражданскийPolonia
Самые дешёвые билеты в Медан из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|13.10.2020
|из 🇮🇩Банды-Ачеха
|1 581
|1ч
|20.10.2020
|из 🇮🇩Гунунгситоли
|1 786
|1ч
|05.11.2020
|из 🇮🇩Батама
|2 179
|1ч 20м
|25.05.2021
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|2 586
|1ч
|27.10.2020
|из 🇮🇩Джакарты
|2 921
|2ч 20м
|18.10.2020
|из 🇮🇩Бандунга
|3 160
|2ч 20м
|01.12.2020
|из 🇮🇩Джокьякарты
|4 105
|2ч 40м
|17.10.2020
|из 🇮🇩Семаранга
|4 391
|6ч 30м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇮🇩Сурабой
|4 455
|4ч 10м
|25.05.2021
|из 🇹🇭Бангкока
|5 103
|2ч 5м
|10.11.2020
|из 🇮🇩Джамби
|5 238
|4ч 30м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇮🇩Понтианака
|5 418
|6ч 10м (⇵1)
|10.12.2020
|из 🇲🇾Пенанга
|5 785
|13ч 30м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇮🇩Баликпапана
|5 979
|8ч 50м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇮🇩Бали
|6 043
|7ч 30м (⇵1)
|10.12.2020
|из 🇸🇬Сингапура
|6 610
|1ч 30м
|15.10.2020
|из 🇮🇩Маноквари
|11 697
|21ч 30м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇮🇩Мерауке
|24 011
|18ч 10м (⇵1)
|05.01.2021
|из 🇵🇰Карачей
|28 561
|12ч 50м (⇵2)
|03.10.2021
|из 🇵🇱Варшавы
|48 644
|24ч 35м (⇵2)
|05.05.2021
|из 🇩🇿Алжира
|56 589
|43ч 45м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇺🇿Ташкента
|60 981
|58ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Медана
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Медана, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Банджармасин, Джакарта, Семаранг и Тембагапура
- 25.12.202014.01.2021
- 14.10.202017.10.2020
- 30.11.202006.10.2021
- 25.12.202004.01.2021
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