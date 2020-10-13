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Летим в Медан

Как добраться до Медана на самолёте

В Медане 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kuala Namu International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Медана

  1. Куала-Наму KNO
    Kuala Namu International Airport
  2. Polonia MESне гражданский
    Polonia

Самые дешёвые билеты в Медан из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
13.10.2020из 🇮🇩Банды-Ачеха1 581
20.10.2020из 🇮🇩Гунунгситоли1 786
05.11.2020из 🇮🇩Батама2 1791ч 20м
25.05.2021из 🇲🇾Куала-Лумпура2 586
27.10.2020из 🇮🇩Джакарты2 9212ч 20м
18.10.2020из 🇮🇩Бандунга3 1602ч 20м
01.12.2020из 🇮🇩Джокьякарты4 1052ч 40м
17.10.2020из 🇮🇩Семаранга4 3916ч 30м (⇵1)
26.10.2020из 🇮🇩Сурабой4 4554ч 10м
25.05.2021из 🇹🇭Бангкока5 1032ч 5м
10.11.2020из 🇮🇩Джамби5 2384ч 30м (⇵1)
14.10.2020из 🇮🇩Понтианака5 4186ч 10м (⇵1)
10.12.2020из 🇲🇾Пенанга5 78513ч 30м (⇵1)
31.10.2020из 🇮🇩Баликпапана5 9798ч 50м (⇵1)
17.10.2020из 🇮🇩Бали6 0437ч 30м (⇵1)
10.12.2020из 🇸🇬Сингапура6 6101ч 30м
15.10.2020из 🇮🇩Маноквари11 69721ч 30м (⇵2)
30.10.2020из 🇮🇩Мерауке24 01118ч 10м (⇵1)
05.01.2021из 🇵🇰Карачей28 56112ч 50м (⇵2)
03.10.2021из 🇵🇱Варшавы48 64424ч 35м (⇵2)
05.05.2021из 🇩🇿Алжира56 58943ч 45м (⇵2)
30.10.2020из 🇺🇿Ташкента60 98158ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Медана, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Банджармасин, Джакарта, Семаранг и Тембагапура

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Медана