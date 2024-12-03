Бали экспресс для двоих: максимум впечатлений за 14 дней
Персональная программа в балансе между релаксом у бирюзового океана и яркими приключениями
«Ферма черепах, музей Пасифика и арт-галерея»
Завтра в 10:00
27 авг в 10:00
от 171 647 ₽ за человека
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5%
Дзен-отдых на Бали: 12 дней безмятежности, комфорта и вдохновения
Персональная программа в балансе между релаксом у бирюзового океана и яркими приключениями
«🎭 Театры, музеи, зоопарки и парки птиц – для любителей культурных открытий и знакомства с редкими животными Индонезии»
Завтра в 10:00
27 авг в 10:00
от 203 830 ₽
214 558 ₽ за человека
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5 островов Индонезии (Бали, Нуса-Пенида, Ява, Флорес, Комодо) - 13 дней
За 13 дней вы посетите 5 островов, покорите 1 вулкан, увидите водопады, пляжи и памятники культуры
«Вы сможете прогуляться по территории, заглянуть в музей, узнать историю строительства этого грандиозного проекта и сделать невероятные фото на фоне статуи, которая возвышается над всем южным Бали»
29 янв в 10:00
от 205 976 ₽
231 723 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Нусе Дуе в категории «Музеи»
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