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Летим в Паданг

Как добраться до Паданга на самолёте

В Паданге 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Minangkabau International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Паданга

  1. Табинг PDG
    Minangkabau International Airport

Самые дешёвые билеты в Паданг из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
08.11.2020из 🇮🇩Батама2 0711ч 20м
27.10.2020из 🇮🇩Джакарты2 5581ч 45м
08.11.2020из 🇮🇩Палембанга3 58911ч 10м (⇵1)
27.10.2020из 🇮🇩Ломбока6 1297ч 5м (⇵1)
25.07.2021из 🇮🇩Банды-Ачеха6 5845ч 35м (⇵1)
13.10.2020из 🇲🇾Куала-Лумпура9 5198ч 5м (⇵1)
20.01.2021из 🇷🇺Москвы28 25134ч 20м (⇵2)
22.10.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону35 80951ч 35м (⇵2)
18.10.2020из 🇸🇦Эр-Рияда36 83340ч 15м (⇵2)
15.10.2020из 🇧🇪Брюсселя37 74440ч 5м (⇵2)
18.10.2020из 🇦🇲Еревана76 32631ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

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