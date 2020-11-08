Как добраться до Паданга на самолёте
В Паданге 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Minangkabau International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Паданга
- Табинг PDGMinangkabau International Airport
Самые дешёвые билеты в Паданг из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|08.11.2020
|из 🇮🇩Батама
|2 071
|1ч 20м
|27.10.2020
|из 🇮🇩Джакарты
|2 558
|1ч 45м
|08.11.2020
|из 🇮🇩Палембанга
|3 589
|11ч 10м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇮🇩Ломбока
|6 129
|7ч 5м (⇵1)
|25.07.2021
|из 🇮🇩Банды-Ачеха
|6 584
|5ч 35м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|9 519
|8ч 5м (⇵1)
|20.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|28 251
|34ч 20м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|35 809
|51ч 35м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|36 833
|40ч 15м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|37 744
|40ч 5м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇦🇲Еревана
|76 326
|31ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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