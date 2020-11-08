Как добраться до Паданга на самолёте

В Паданге 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Minangkabau International Airport» вам не избежать

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Табинг PDG Minangkabau International Airport

Самые дешёвые билеты в Паданг из разных городов

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