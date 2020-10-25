  1. Индонезия

Летим в Палангкарую

Как добраться до Палангкарой на самолёте

В Палангкарой 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Tjilik Riwut Airport» вам не избежать

Список аэропортов Палангкарой

  1. Паланкарая PKY
    Tjilik Riwut Airport

Самые дешёвые билеты в Палангкарую из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
25.10.2020из 🇮🇩Сурабой4 1681ч 10м
18.10.2020из 🇮🇩Паданга6 9825ч 35м (⇵1)
15.10.2020из 🇮🇩Баликпапана7 05815ч 40м (⇵1)
04.01.2021из 🇮🇩Манадо11 08524ч 55м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону