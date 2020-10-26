Как добраться до Палембанга на самолёте
В Палембанге 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Sultan Mahmud Badaruddin II Airport» вам не избежать
Список аэропортов Палембанга
- Махмуд Бадаруддин PLMSultan Mahmud Badaruddin II Airport
Самые дешёвые билеты в Палембанг из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|26.10.2020
|из 🇮🇩Джакарты
|1 819
|1ч 5м
|17.10.2020
|из 🇮🇩Бандунга
|2 610
|1ч 15м
|08.11.2020
|из 🇮🇩Пеканбару
|3 281
|14ч 20м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇮🇩Паданга
|3 483
|7ч 20м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇮🇩Сурабой
|3 483
|6ч 35м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇮🇩Медана
|3 844
|3ч 50м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇮🇩Джокьякарты
|6 769
|5ч 55м (⇵1)
|01.05.2021
|из 🇮🇩Банджармасина
|8 669
|5ч 35м (⇵1)
|22.02.2021
|из 🇷🇺Новосибирска
|26 829
|28ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Палембанга
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Палембанга, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Сингапур
- 02.01.202130.01.2021
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