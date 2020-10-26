  1. Индонезия

Летим в Палембанг

Как добраться до Палембанга на самолёте

В Палембанге 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Sultan Mahmud Badaruddin II Airport» вам не избежать

Список аэропортов Палембанга

  1. Махмуд Бадаруддин PLM
    Sultan Mahmud Badaruddin II Airport

Самые дешёвые билеты в Палембанг из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
26.10.2020из 🇮🇩Джакарты1 8191ч 5м
17.10.2020из 🇮🇩Бандунга2 6101ч 15м
08.11.2020из 🇮🇩Пеканбару3 28114ч 20м (⇵1)
08.11.2020из 🇮🇩Паданга3 4837ч 20м (⇵1)
20.10.2020из 🇮🇩Сурабой3 4836ч 35м (⇵1)
11.11.2020из 🇮🇩Медана3 8443ч 50м (⇵1)
16.10.2020из 🇮🇩Джокьякарты6 7695ч 55м (⇵1)
01.05.2021из 🇮🇩Банджармасина8 6695ч 35м (⇵1)
22.02.2021из 🇷🇺Новосибирска26 82928ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Палембанга, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Сингапур

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