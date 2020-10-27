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Летим в Палу

Как добраться до Палу на самолёте

В Палу 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Mutiara Airport» вам не избежать

Список аэропортов Палу

  1. Матиара PLW
    Mutiara Airport

Самые дешёвые билеты в Палу из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
27.10.2020из 🇮🇩Баликпапана1 928
03.01.2021из 🇮🇩Макасара3 3441ч 5м
19.10.2020из 🇮🇩Сурабой4 7393ч 40м (⇵1)
23.10.2020из 🇮🇩Джакарты6 7026ч 15м (⇵1)
19.10.2020из 🇮🇩Манадо9 4144ч 45м (⇵1)
15.10.2020из 🇮🇩Бали12 86721ч 50м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Палу