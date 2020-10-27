Как добраться до Палу на самолёте
В Палу 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Mutiara Airport» вам не избежать
Список аэропортов Палу
- Матиара PLWMutiara Airport
Самые дешёвые билеты в Палу из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|27.10.2020
|из 🇮🇩Баликпапана
|1 928
|1ч
|03.01.2021
|из 🇮🇩Макасара
|3 344
|1ч 5м
|19.10.2020
|из 🇮🇩Сурабой
|4 739
|3ч 40м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇮🇩Джакарты
|6 702
|6ч 15м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇮🇩Манадо
|9 414
|4ч 45м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇮🇩Бали
|12 867
|21ч 50м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону