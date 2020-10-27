  1. Индонезия

Летим в Пангкаланбун

Как добраться до Пангкаланбуна на самолёте

В Пангкаланбуне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Iskandar Airport» вам не избежать

Список аэропортов Пангкаланбуна

  1. Пангкаланбун PKN
    Iskandar Airport

Самые дешёвые билеты в Пангкаланбун из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
27.10.2020из 🇮🇩Семаранга4 5361ч 30м
22.10.2020из 🇮🇩Сурабой5 7131ч 40м
13.10.2020из 🇮🇩Джакарты7 1524ч 30м (⇵1)
20.10.2020из 🇮🇩Купанга9 71623ч 25м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Пангкаланбуна