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Летим в Пеканбару

Как добраться до Пеканбару на самолёте

В Пеканбару 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Sultan Syarif Kasim II International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Пеканбару

  1. Симпанг-Тига PKU
    Sultan Syarif Kasim II International Airport

Самые дешёвые билеты в Пеканбару из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
15.12.2020из 🇮🇩Батама1 29740м
17.10.2020из 🇮🇩Джакарты2 8371ч 40м
11.11.2020из 🇮🇩Бандунга3 1781ч 45м
11.11.2020из 🇮🇩Джамби3 9393ч 20м (⇵1)
20.10.2020из 🇮🇩Сурабой4 61710ч 5м (⇵1)
27.10.2020из 🇮🇩Танджунгпинанга6 2256ч 15м (⇵1)
20.10.2020из 🇲🇾Куала-Лумпура9 05025ч 10м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Пеканбару