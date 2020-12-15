Как добраться до Пеканбару на самолёте
В Пеканбару 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Sultan Syarif Kasim II International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Пеканбару
- Симпанг-Тига PKUSultan Syarif Kasim II International Airport
Самые дешёвые билеты в Пеканбару из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|15.12.2020
|из 🇮🇩Батама
|1 297
|40м
|17.10.2020
|из 🇮🇩Джакарты
|2 837
|1ч 40м
|11.11.2020
|из 🇮🇩Бандунга
|3 178
|1ч 45м
|11.11.2020
|из 🇮🇩Джамби
|3 939
|3ч 20м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇮🇩Сурабой
|4 617
|10ч 5м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇮🇩Танджунгпинанга
|6 225
|6ч 15м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|9 050
|25ч 10м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
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