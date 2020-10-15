Как добраться до Понтианака на самолёте
В Понтианаке 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Supadio International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Понтианака
- Супадио PNKSupadio International Airport
Самые дешёвые билеты в Понтианак из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|15.10.2020
|из 🇮🇩Кетапанга
|1 366
|45м
|29.10.2020
|из 🇮🇩Джакарты
|2 250
|1ч 30м
|16.10.2020
|из 🇮🇩Семаранга
|3 807
|6ч (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇮🇩Сурабой
|4 718
|9ч 50м (⇵1)
|16.12.2020
|из 🇮🇩Медана
|5 743
|5ч 40м (⇵1)
|14.11.2020
|из 🇮🇩Танжунгредеба
|7 103
|8ч 20м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇮🇩Бандунга
|8 851
|40ч (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|9 063
|6ч 10м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇲🇾Кучинга
|10 293
|25ч 55м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇮🇩Таракана
|10 549
|25ч 30м (⇵2)
|02.12.2020
|из 🇸🇬Сингапура
|14 531
|17ч 10м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇧🇩Дакки
|26 916
|23ч 30м (⇵2)
|10.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|30 470
|42ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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