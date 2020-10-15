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Летим в Понтианак

Как добраться до Понтианака на самолёте

В Понтианаке 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Supadio International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Понтианака

  1. Супадио PNK
    Supadio International Airport

Самые дешёвые билеты в Понтианак из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
15.10.2020из 🇮🇩Кетапанга1 36645м
29.10.2020из 🇮🇩Джакарты2 2501ч 30м
16.10.2020из 🇮🇩Семаранга3 807 (⇵1)
17.10.2020из 🇮🇩Сурабой4 7189ч 50м (⇵1)
16.12.2020из 🇮🇩Медана5 7435ч 40м (⇵1)
14.11.2020из 🇮🇩Танжунгредеба7 1038ч 20м (⇵1)
15.10.2020из 🇮🇩Бандунга8 85140ч (⇵2)
01.12.2020из 🇲🇾Куала-Лумпура9 0636ч 10м (⇵1)
10.11.2020из 🇲🇾Кучинга10 29325ч 55м (⇵2)
18.10.2020из 🇮🇩Таракана10 54925ч 30м (⇵2)
02.12.2020из 🇸🇬Сингапура14 53117ч 10м (⇵2)
01.12.2020из 🇧🇩Дакки26 91623ч 30м (⇵2)
10.01.2021из 🇷🇺Москвы30 47042ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

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