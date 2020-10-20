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Летим в Семаранг

Как добраться до Семаранга на самолёте

В Семаранге 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Achmad Yani International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Семаранга

  1. Ачмад Уани SRG
    Achmad Yani International Airport

Самые дешёвые билеты в Семаранг из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
20.10.2020из 🇮🇩Джакарты1 6981ч 10м
01.11.2020из 🇮🇩Банджармасина2 5501ч 10м
20.11.2020из 🇮🇩Палембанга3 15712ч 25м (⇵1)
20.10.2020из 🇮🇩Сурабой3 2221ч 10м
29.10.2020из 🇮🇩Понтианака3 7524ч 40м (⇵1)
23.10.2020из 🇮🇩Бали3 8161ч 45м
17.10.2020из 🇮🇩Пангкаланбуна4 1901ч 40м
05.12.2020из 🇮🇩Батама4 2176ч 45м (⇵1)
31.10.2020из 🇮🇩Пеканбару4 2245ч 25м (⇵1)
20.10.2020из 🇮🇩Медана4 4055ч 40м (⇵1)
08.12.2020из 🇮🇩Баликпапана4 7121ч 40м
13.10.2020из 🇮🇩Макасара4 7691ч 50м
22.10.2020из 🇮🇩Соронга8 4176ч 30м (⇵1)
11.11.2020из 🇸🇬Сингапура9 33419ч 25м (⇵1)
21.10.2020из 🇮🇩Джаяпуры9 75528ч 10м (⇵2)
23.12.2020из Гонконга21 17710ч 30м (⇵1)
27.10.2020из 🇷🇺Казани30 33946ч (⇵2)
20.10.2020из 🇯🇵Токио36 42843ч 50м (⇵2)
17.10.2020из 🇹🇿Дара-эс-Салама81 92034ч 20м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Семаранга, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Джакарта, Куала-Лумпур, Ломбок, Манадо и Макасар

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