Как добраться до Семаранга на самолёте
В Семаранге 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Achmad Yani International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Семаранга
- Ачмад Уани SRGAchmad Yani International Airport
Самые дешёвые билеты в Семаранг из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|20.10.2020
|из 🇮🇩Джакарты
|1 698
|1ч 10м
|01.11.2020
|из 🇮🇩Банджармасина
|2 550
|1ч 10м
|20.11.2020
|из 🇮🇩Палембанга
|3 157
|12ч 25м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇮🇩Сурабой
|3 222
|1ч 10м
|29.10.2020
|из 🇮🇩Понтианака
|3 752
|4ч 40м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇮🇩Бали
|3 816
|1ч 45м
|17.10.2020
|из 🇮🇩Пангкаланбуна
|4 190
|1ч 40м
|05.12.2020
|из 🇮🇩Батама
|4 217
|6ч 45м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇮🇩Пеканбару
|4 224
|5ч 25м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇮🇩Медана
|4 405
|5ч 40м (⇵1)
|08.12.2020
|из 🇮🇩Баликпапана
|4 712
|1ч 40м
|13.10.2020
|из 🇮🇩Макасара
|4 769
|1ч 50м
|22.10.2020
|из 🇮🇩Соронга
|8 417
|6ч 30м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇸🇬Сингапура
|9 334
|19ч 25м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇮🇩Джаяпуры
|9 755
|28ч 10м (⇵2)
|23.12.2020
|из Гонконга
|21 177
|10ч 30м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇷🇺Казани
|30 339
|46ч (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇯🇵Токио
|36 428
|43ч 50м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇹🇿Дара-эс-Салама
|81 920
|34ч 20м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Семаранга
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Семаранга, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Джакарта, Куала-Лумпур, Ломбок, Манадо и Макасар
- 27.10.202028.10.2020
- 28.01.202131.01.2021
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