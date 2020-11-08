Как добраться до Суракарты на самолёте
В Суракарте 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Adi Sumarmo International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Суракарты
- Ади-Самармо SOCAdi Sumarmo International Airport
Самые дешёвые билеты в Суракарту из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|08.11.2020
|из 🇮🇩Джакарты
|1 926
|1ч 15м
|20.10.2020
|из 🇮🇩Батама
|4 258
|7ч 15м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇮🇩Банджармасина
|4 655
|6ч 10м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇮🇩Медана
|5 457
|5ч 40м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇮🇩Понтианака
|5 892
|12ч 40м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|6 376
|17ч 40м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇮🇩Кендари
|6 404
|9ч 40м (⇵2)
|20.12.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|61 642
|24ч 40м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Суракарты
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Суракарты, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бали, Пеканбару и Токио
- 01.01.202102.01.2021
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