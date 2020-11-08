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Летим в Суракарту

Как добраться до Суракарты на самолёте

В Суракарте 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Adi Sumarmo International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Суракарты

  1. Ади-Самармо SOC
    Adi Sumarmo International Airport

Самые дешёвые билеты в Суракарту из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
08.11.2020из 🇮🇩Джакарты1 9261ч 15м
20.10.2020из 🇮🇩Батама4 2587ч 15м (⇵1)
20.10.2020из 🇮🇩Банджармасина4 6556ч 10м (⇵1)
20.10.2020из 🇮🇩Медана5 4575ч 40м (⇵1)
01.11.2020из 🇮🇩Понтианака5 89212ч 40м (⇵1)
11.11.2020из 🇲🇾Куала-Лумпура6 37617ч 40м (⇵1)
20.10.2020из 🇮🇩Кендари6 4049ч 40м (⇵2)
20.12.2020из 🇵🇱Варшавы61 64224ч 40м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Суракарты, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бали, Пеканбару и Токио

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