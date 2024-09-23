Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми любого возраста.
Проживание. 2-местное размещение в отелях Ibis Styles Solo, D’Senopati Malioboro Grand Hotel, Gubuk Ndeso Homestay, Kampoeng Joglo Ijen, Biorock Homestay & Dive Center Pemuteran, Amed Sunset Beach, Sri Aksata Ubud Resort и FOX Hotel Jimbaran Beach. Возможно 1-местное размещение за доплату.
*Фото отелей взяты с сайтов booking.com; dsenopatimalioboro.com; kampoeng-joglo-ijen.com; sriaksataubudresort.com и foxhoteljimbaranbeach.com-bali.com
Питание. В стоимость входят завтраки в отелях. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Будем передвигаться на Toyota Hiace High Roof или Toyota Coaster Bus.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Уровень сложности. Мы будем осуществлять восхождения на вулканы (по желанию). Набор высоты от 900 метров, также нас ждёт треккинг длиной в 6 км. Рассчитывайте на продолжительные пешие прогулки.
Виза. Оформляется по прилёте или заранее — в консульстве либо через агентство-посредника.
Программа тура по дням
Прибытие в Соло
Добро пожаловать в Суракарту (или Соло)! Мы встретим вас в аэропорту и поедем в отель. Вы успеете отдохнуть после долго перелёта, а вечером мы выберемся на прогулку и посетим ночной рынок Triwindu Market.
Дворец Мангкунегаран, храм Чето, водопад Джумог и храм Сукух
После завтрака выезжаем осматривать королевский дворец Мангкунегаран — бывшую резиденцию династии правителей княжества Мангкунегаран.
Далее отправимся на склон горы Лаву, чтобы увидеть, как над рисовыми террасами парит храм Чето. Он представляет собой пример яванско-индуистского архитектурного стиля того времени. Чето был построен в эпоху, когда яванская религия и искусство начали развиваться независимо от индийских традиций, что отразилось на его уникальном дизайне и оформлении.
Сделаем остановку у водопада Джумог и далее заглянем в храм Сукух. Он расположен на высоте 910 метров над уровнем моря и отличается своим тематическим рельефом, который включает в себя изображения жизни до рождения и полового воспитания.
Затем направимся в Джокьякарту. По прибытии заселимся в отель.
Достопримечательности Джокьякарты
Начинаем знакомство со знаковыми локациями Джокьякарты. Передвигаться будем преимущественно пешком или на велорикшах. Первым делом посетим форт Фредербург, осмотрим дворец Кратон. Он является официальной резиденцией султана Джокьякарты и его семьи, а также центром яванской культуры.
Далее заглянем в Водяной замок или дворец Таман Сари. Особенностью дворца является его сложная канализационная система, которая использовала воду из искусственно созданного озера для фонтанов и бассейнов. Под дворцом также находилась целая система подземных лабиринтов и даже потайные комнаты. Легенда гласит, что после завершения строительства султан приказал казнить всех архитекторов, чтобы расположение подземных комнат и лабиринтов оставалось известным только узкому кругу лиц.
Затем при желании побываем в мастерской-магазине батика и увидим, как расписывают шёлк. Побродим по рынку Берингарджо.
Вернёмся в отель, а после ужина вы сможете посетить шумную барную улицу города.
Храм Боробудур, вулкан Мерапи и комплекс Прамбанан
Просыпаемся рано и едем к храму Боробудур. В 1940 году голландский художник Нивенкамп выдвинул гипотезу, что Боробудур был построен в форме Будды на цветке лотоса, и поэтому должен был находиться на озере.
Затем посетим вулкан Мерапи и заглянем в музей, посвящённый ему. Экспозиция рассказывает об истории этой природной достопримечательности. Доберёмся до локации на джипах.
После обеда побываем в храмовом комплексе Прамбанан. Он состоит из четырёх ярусов, окружённых четырьмя стенами со столькими же воротами. Всего в Прамбанане насчитывается 224 храма. В центре верхней из трёх сужающихся в диаметре платформ возвышаются три святилища, посвящённые тримурти.
Встретим закат и вернёмся в отель.
Переезд к Бромо
Утром у вас будет возможность закупиться яванским батиком. В 10:30 покинем отель и поедем на ж/д вокзал, чтобы оттуда отправиться в Восточную Яву. Поездка на поезде займёт 3-4 часа, до отеля у вулкана Бромо мы доберёмся на микроавтобусе.
Разместившись, сможем съездить до кальдеры и полюбоваться лунными пейзажами.
На джипах к кальдере Бромо, храм Пура Лухур Потен и водопад Мадакарипура
Встаём очень рано, чтобы встретить рассвет в кальдере вулкана. Спустимся туда на джипах. В случае безопасной обстановки вы сможете заглянуть в жерло Бромо. У подножия вулкана расположился храм Пура Лухур Потен.
Вернёмся в отель на завтрак, а в 9:00 выезжаем к водопаду Мадакарипура — самый большой в восточной части Явы. Это комплекс из семи водопадов, потоки которых внизу образуют настоящий туман из брызг.
После этого нас ждёт долгий путь до отеля у горы Иджен. Ориентировочное время прибытия — 20:00. Уже ночью мы поднимемся к кратеру.
Исследуем Иджен и переезжаем на Бали
Около 3:00 мы направимся к вулкану, чтобы увидеть голубые огни (желающие останутся в отеле). Преодолеем 3 километра и наберём 900 метров высоты, чтобы дождаться восхода солнца и полюбоваться потрясающими видами.
По возвращении в отель позавтракаем, отдохнём и в 12:00 отправимся на Бали. Заселимся в отель, а вечером будем наслаждаться закатом на острове.
День релакса
Берём перерыв от активной части путешествия и наслаждаемся отдыхом на пляже Пемутеран. Если нежиться на солнышке наскучит, вы сможете посетить черепаший питомник, расположенный недалеко от отеля, или отправиться на снорклинг в место под названием Biorock Pemuteran, где за счёт тока стимулируют рост кораллов. Все дополнительные активности оплачиваются отдельно.
Горные озёра, переезд в Амед
Горный Бали, встречай! Сегодня поднимемся на высоту 1200 метров к цепи озёр в кратере древнего вулкана. Полюбуемся местными пейзажами со смотровых площадок, а затем сделаем эффектные снимки у прекрасного храма Пура Улу Дану Братан. Он был построен в 1633 году и посвящён богине воды, рек и озёр Дэви Дану. Его 11-ярусная башня посвящена божеству Шиве и его супруге Парвати. В храме также находится статуя Будды и ступа.
По пути в Амед сделаем остановку у водопада Алинг-Алинг, окружённого густыми джунглями. По прибытии на курорт заселимся в отель, а после сможем искупаться с видом на гору Агунг.
Дорога в Убуд: Тирта Ганга, храм Бесаких, водопад Тукад Кепунг и комплекс Гунунг Кави
Желающие насладиться пляжным отдыхом отправятся на пляж рано утром, а затем мы поедем в Убуд. Первым делом по дороге посетим дворец Тирта Ганга, восстановленный после извержения вулкана Агунг.
Далее побываем в храме Бесаких. Его архитектура уникальна: он состоит из более чем двадцати храмов, расположенных на параллельных грядах, спускающихся по склону горы Гунунг Агунг.
Сделаем остановку у водопада Тукад Кепунг, где вы сможете искупаться. Завершим экскурсию у храмового комплекса Гунунг Кави, который состоит из более 10 святилищ, вырезанных в скале.
По прибытии в Убуд заселимся в отель.
Треккинг по Тропе художников
Сегодня с группой желающих отправимся на лёгкий треккинг по живописной Тропе художников (6 километров туда-обратно). Маршрут пройдёт по холмам с видами на рисовые террасы, по пути можно увидеть мастерские местных ремесленников.
По возвращении сможем посетить храмы Гунунг Лебах, Пура Далем Бентуюнг, а также музей Don Antonio Blanco. Заглянем в магазин балийского шоколада.
Вечером вас ждёт музыкальное шоу Легонг (или Баронг).
Денпасар, мыс Улувату и пляж Джимбаран
Перед тем, как мы отправимся исследовать столицу острова, побываем в Лесу обезьян. Далее посетим храм Тана Лот, расположенный на прибрежной скале.
После обеда заглянем на мыс Улувату, по пути к которому уделим внимание монументу Гаруда-Вишну-Кенчана, посвящённому Вишну, летящему на птице Гаруде. Добравшись до мыса, полюбуемся храмом Улувату и окрестностями. На закате нас ждёт танцевальное шоу.
По прибытии на пляж Джимбаран заселимся в отель и при желании пойдём ужинать в ресторан на берегу.
Окончание тура или продолжение путешествия
Часть из вас сможет отправиться сегодня домой. Мы доставим вас в аэропорт ко времени обратного рейса. Желающие продолжат отдых и посетят острова Гили и Траванган, отдохнут на пляжах и изучат подводный мир.
До новых встреч!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 490
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гидов
- Экскурсии, входные билеты, шоу по программе
Что не входит в цену
- Перелёт до Соло и обратно с Бали
- Обеды и ужины
- Страховка
- Фото - и видеосъёмка у достопримечательностей
- Посещение черепашьего питомника и снорклинг в Biorock Pemuteran
- Стоимость тура зависит от количества человек в группе:
- При группе из 5 человек - $1690 с человека
- При группе от 6 до 7 человек - $1590
- При группе от 8 человек - $1490