Гранд-тур по Индонезии: сокровища Явы и Бали

Подняться к вулканам Бромо и Иджен, полюбоваться живописными водопадами и посетить знаковые храмы
Полюбоваться кальдерой Бромо или увидеть голубые огни Иджена? Посетить танцевальное шоу или насладиться музыкальным представлением на закате? В нашем путешествии выбирать не придётся, ведь мы успеем всё! Отправляемся исследовать красоты
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Явы и Бали.

Вас ждут величественные храмовые комплексы, Лес обезьян, пляжный релакс, треккинг по Тропе художников, впечатляющие водопады и много других увлекательных индонезийских локаций.

Для тех, кто не хочет перегружаться и предпочитает более спокойный отдых, предусмотрено свободное время на самостоятельный досуг. Присоединяйтесь!

5
1 отзыв
Гранд-тур по Индонезии: сокровища Явы и Бали
Гранд-тур по Индонезии: сокровища Явы и Бали
Гранд-тур по Индонезии: сокровища Явы и Бали

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми любого возраста.

Проживание. 2-местное размещение в отелях Ibis Styles Solo, D’Senopati Malioboro Grand Hotel, Gubuk Ndeso Homestay, Kampoeng Joglo Ijen, Biorock Homestay & Dive Center Pemuteran, Amed Sunset Beach, Sri Aksata Ubud Resort и FOX Hotel Jimbaran Beach. Возможно 1-местное размещение за доплату.

*Фото отелей взяты с сайтов booking.com; dsenopatimalioboro.com; kampoeng-joglo-ijen.com; sriaksataubudresort.com и foxhoteljimbaranbeach.com-bali.com

Питание. В стоимость входят завтраки в отелях. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Будем передвигаться на Toyota Hiace High Roof или Toyota Coaster Bus.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Уровень сложности. Мы будем осуществлять восхождения на вулканы (по желанию). Набор высоты от 900 метров, также нас ждёт треккинг длиной в 6 км. Рассчитывайте на продолжительные пешие прогулки.

Виза. Оформляется по прилёте или заранее — в консульстве либо через агентство-посредника.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Соло

Добро пожаловать в Суракарту (или Соло)! Мы встретим вас в аэропорту и поедем в отель. Вы успеете отдохнуть после долго перелёта, а вечером мы выберемся на прогулку и посетим ночной рынок Triwindu Market.

Прибытие в СолоПрибытие в СолоПрибытие в СолоПрибытие в Соло
2 день

Дворец Мангкунегаран, храм Чето, водопад Джумог и храм Сукух

После завтрака выезжаем осматривать королевский дворец Мангкунегаран — бывшую резиденцию династии правителей княжества Мангкунегаран.

Далее отправимся на склон горы Лаву, чтобы увидеть, как над рисовыми террасами парит храм Чето. Он представляет собой пример яванско-индуистского архитектурного стиля того времени. Чето был построен в эпоху, когда яванская религия и искусство начали развиваться независимо от индийских традиций, что отразилось на его уникальном дизайне и оформлении.

Сделаем остановку у водопада Джумог и далее заглянем в храм Сукух. Он расположен на высоте 910 метров над уровнем моря и отличается своим тематическим рельефом, который включает в себя изображения жизни до рождения и полового воспитания.

Затем направимся в Джокьякарту. По прибытии заселимся в отель.

Дворец Мангкунегаран, храм Чето, водопад Джумог и храм СукухДворец Мангкунегаран, храм Чето, водопад Джумог и храм СукухДворец Мангкунегаран, храм Чето, водопад Джумог и храм СукухДворец Мангкунегаран, храм Чето, водопад Джумог и храм СукухДворец Мангкунегаран, храм Чето, водопад Джумог и храм Сукух
3 день

Достопримечательности Джокьякарты

Начинаем знакомство со знаковыми локациями Джокьякарты. Передвигаться будем преимущественно пешком или на велорикшах. Первым делом посетим форт Фредербург, осмотрим дворец Кратон. Он является официальной резиденцией султана Джокьякарты и его семьи, а также центром яванской культуры.

Далее заглянем в Водяной замок или дворец Таман Сари. Особенностью дворца является его сложная канализационная система, которая использовала воду из искусственно созданного озера для фонтанов и бассейнов. Под дворцом также находилась целая система подземных лабиринтов и даже потайные комнаты. Легенда гласит, что после завершения строительства султан приказал казнить всех архитекторов, чтобы расположение подземных комнат и лабиринтов оставалось известным только узкому кругу лиц.

Затем при желании побываем в мастерской-магазине батика и увидим, как расписывают шёлк. Побродим по рынку Берингарджо.

Вернёмся в отель, а после ужина вы сможете посетить шумную барную улицу города.

Достопримечательности ДжокьякартыДостопримечательности ДжокьякартыДостопримечательности ДжокьякартыДостопримечательности Джокьякарты
4 день

Храм Боробудур, вулкан Мерапи и комплекс Прамбанан

Просыпаемся рано и едем к храму Боробудур. В 1940 году голландский художник Нивенкамп выдвинул гипотезу, что Боробудур был построен в форме Будды на цветке лотоса, и поэтому должен был находиться на озере.

Затем посетим вулкан Мерапи и заглянем в музей, посвящённый ему. Экспозиция рассказывает об истории этой природной достопримечательности. Доберёмся до локации на джипах.

После обеда побываем в храмовом комплексе Прамбанан. Он состоит из четырёх ярусов, окружённых четырьмя стенами со столькими же воротами. Всего в Прамбанане насчитывается 224 храма. В центре верхней из трёх сужающихся в диаметре платформ возвышаются три святилища, посвящённые тримурти.

Встретим закат и вернёмся в отель.

Храм Боробудур, вулкан Мерапи и комплекс ПрамбананХрам Боробудур, вулкан Мерапи и комплекс ПрамбананХрам Боробудур, вулкан Мерапи и комплекс ПрамбананХрам Боробудур, вулкан Мерапи и комплекс Прамбанан
5 день

Переезд к Бромо

Утром у вас будет возможность закупиться яванским батиком. В 10:30 покинем отель и поедем на ж/д вокзал, чтобы оттуда отправиться в Восточную Яву. Поездка на поезде займёт 3-4 часа, до отеля у вулкана Бромо мы доберёмся на микроавтобусе.

Разместившись, сможем съездить до кальдеры и полюбоваться лунными пейзажами.

Переезд к БромоПереезд к БромоПереезд к БромоПереезд к БромоПереезд к Бромо
6 день

На джипах к кальдере Бромо, храм Пура Лухур Потен и водопад Мадакарипура

Встаём очень рано, чтобы встретить рассвет в кальдере вулкана. Спустимся туда на джипах. В случае безопасной обстановки вы сможете заглянуть в жерло Бромо. У подножия вулкана расположился храм Пура Лухур Потен.

Вернёмся в отель на завтрак, а в 9:00 выезжаем к водопаду Мадакарипура — самый большой в восточной части Явы. Это комплекс из семи водопадов, потоки которых внизу образуют настоящий туман из брызг.

После этого нас ждёт долгий путь до отеля у горы Иджен. Ориентировочное время прибытия — 20:00. Уже ночью мы поднимемся к кратеру.

На джипах к кальдере Бромо, храм Пура Лухур Потен и водопад МадакарипураНа джипах к кальдере Бромо, храм Пура Лухур Потен и водопад МадакарипураНа джипах к кальдере Бромо, храм Пура Лухур Потен и водопад МадакарипураНа джипах к кальдере Бромо, храм Пура Лухур Потен и водопад Мадакарипура
7 день

Исследуем Иджен и переезжаем на Бали

Около 3:00 мы направимся к вулкану, чтобы увидеть голубые огни (желающие останутся в отеле). Преодолеем 3 километра и наберём 900 метров высоты, чтобы дождаться восхода солнца и полюбоваться потрясающими видами.

По возвращении в отель позавтракаем, отдохнём и в 12:00 отправимся на Бали. Заселимся в отель, а вечером будем наслаждаться закатом на острове.

Исследуем Иджен и переезжаем на БалиИсследуем Иджен и переезжаем на БалиИсследуем Иджен и переезжаем на БалиИсследуем Иджен и переезжаем на БалиИсследуем Иджен и переезжаем на БалиИсследуем Иджен и переезжаем на Бали
8 день

День релакса

Берём перерыв от активной части путешествия и наслаждаемся отдыхом на пляже Пемутеран. Если нежиться на солнышке наскучит, вы сможете посетить черепаший питомник, расположенный недалеко от отеля, или отправиться на снорклинг в место под названием Biorock Pemuteran, где за счёт тока стимулируют рост кораллов. Все дополнительные активности оплачиваются отдельно.

День релаксаДень релаксаДень релаксаДень релакса
9 день

Горные озёра, переезд в Амед

Горный Бали, встречай! Сегодня поднимемся на высоту 1200 метров к цепи озёр в кратере древнего вулкана. Полюбуемся местными пейзажами со смотровых площадок, а затем сделаем эффектные снимки у прекрасного храма Пура Улу Дану Братан. Он был построен в 1633 году и посвящён богине воды, рек и озёр Дэви Дану. Его 11-ярусная башня посвящена божеству Шиве и его супруге Парвати. В храме также находится статуя Будды и ступа.

По пути в Амед сделаем остановку у водопада Алинг-Алинг, окружённого густыми джунглями. По прибытии на курорт заселимся в отель, а после сможем искупаться с видом на гору Агунг.

Горные озёра, переезд в АмедГорные озёра, переезд в АмедГорные озёра, переезд в АмедГорные озёра, переезд в АмедГорные озёра, переезд в АмедГорные озёра, переезд в Амед
10 день

Дорога в Убуд: Тирта Ганга, храм Бесаких, водопад Тукад Кепунг и комплекс Гунунг Кави

Желающие насладиться пляжным отдыхом отправятся на пляж рано утром, а затем мы поедем в Убуд. Первым делом по дороге посетим дворец Тирта Ганга, восстановленный после извержения вулкана Агунг.

Далее побываем в храме Бесаких. Его архитектура уникальна: он состоит из более чем двадцати храмов, расположенных на параллельных грядах, спускающихся по склону горы Гунунг Агунг.

Сделаем остановку у водопада Тукад Кепунг, где вы сможете искупаться. Завершим экскурсию у храмового комплекса Гунунг Кави, который состоит из более 10 святилищ, вырезанных в скале.

По прибытии в Убуд заселимся в отель.

Дорога в Убуд: Тирта Ганга, храм Бесаких, водопад Тукад Кепунг и комплекс Гунунг КавиДорога в Убуд: Тирта Ганга, храм Бесаких, водопад Тукад Кепунг и комплекс Гунунг КавиДорога в Убуд: Тирта Ганга, храм Бесаких, водопад Тукад Кепунг и комплекс Гунунг КавиДорога в Убуд: Тирта Ганга, храм Бесаких, водопад Тукад Кепунг и комплекс Гунунг КавиДорога в Убуд: Тирта Ганга, храм Бесаких, водопад Тукад Кепунг и комплекс Гунунг КавиДорога в Убуд: Тирта Ганга, храм Бесаких, водопад Тукад Кепунг и комплекс Гунунг Кави
11 день

Треккинг по Тропе художников

Сегодня с группой желающих отправимся на лёгкий треккинг по живописной Тропе художников (6 километров туда-обратно). Маршрут пройдёт по холмам с видами на рисовые террасы, по пути можно увидеть мастерские местных ремесленников.

По возвращении сможем посетить храмы Гунунг Лебах, Пура Далем Бентуюнг, а также музей Don Antonio Blanco. Заглянем в магазин балийского шоколада.

Вечером вас ждёт музыкальное шоу Легонг (или Баронг).

Треккинг по Тропе художниковТреккинг по Тропе художниковТреккинг по Тропе художниковТреккинг по Тропе художников
12 день

Денпасар, мыс Улувату и пляж Джимбаран

Перед тем, как мы отправимся исследовать столицу острова, побываем в Лесу обезьян. Далее посетим храм Тана Лот, расположенный на прибрежной скале.

После обеда заглянем на мыс Улувату, по пути к которому уделим внимание монументу Гаруда-Вишну-Кенчана, посвящённому Вишну, летящему на птице Гаруде. Добравшись до мыса, полюбуемся храмом Улувату и окрестностями. На закате нас ждёт танцевальное шоу.

По прибытии на пляж Джимбаран заселимся в отель и при желании пойдём ужинать в ресторан на берегу.

Денпасар, мыс Улувату и пляж ДжимбаранДенпасар, мыс Улувату и пляж ДжимбаранДенпасар, мыс Улувату и пляж ДжимбаранДенпасар, мыс Улувату и пляж ДжимбаранДенпасар, мыс Улувату и пляж ДжимбаранДенпасар, мыс Улувату и пляж Джимбаран
13 день

Окончание тура или продолжение путешествия

Часть из вас сможет отправиться сегодня домой. Мы доставим вас в аэропорт ко времени обратного рейса. Желающие продолжат отдых и посетят острова Гили и Траванган, отдохнут на пляжах и изучат подводный мир.

До новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 490
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гидов
  • Экскурсии, входные билеты, шоу по программе
Что не входит в цену
  • Перелёт до Соло и обратно с Бали
  • Обеды и ужины
  • Страховка
  • Фото - и видеосъёмка у достопримечательностей
  • Посещение черепашьего питомника и снорклинг в Biorock Pemuteran
  • Стоимость тура зависит от количества человек в группе:
  • При группе из 5 человек - $1690 с человека
  • При группе от 6 до 7 человек - $1590
  • При группе от 8 человек - $1490
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Суракарты, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Международный аэропорт Денпасар, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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23 сен 2024
Благодарю за очень хорошо организованный тур по Яве и Бали. Все детали тура очень хорошо продуманы Александром, особенно хочется отметить такой важный момент, как возможность отдохнуть сразу после долгого ночного
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перелета в Индонезию и перед таким же утомительным обратным перелетом (с пересадкой/ами) - благодаря тому, что были арендованы номера рядом с аэропортом. Для людей более старшего возраста это очень существенный момент (чаще всего, от других турфирм надо сразу "с места в карьер" гнать по программе, не передохнув). Здесь же всё было организовано отлично. Главное, чтобы всё, что было продумано и предусмотрено туроператором, было потом внимательно реализовано тур лидером (были кое-какие досадные промашки с размещением). Но в целом, хочется отметить продуманность, внимательность, четкость, ответственность и вежливость организаторов.

ХорошоТам