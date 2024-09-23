После завтрака выезжаем осматривать королевский дворец Мангкунегаран — бывшую резиденцию династии правителей княжества Мангкунегаран.

Далее отправимся на склон горы Лаву, чтобы увидеть, как над рисовыми террасами парит храм Чето. Он представляет собой пример яванско-индуистского архитектурного стиля того времени. Чето был построен в эпоху, когда яванская религия и искусство начали развиваться независимо от индийских традиций, что отразилось на его уникальном дизайне и оформлении.

Сделаем остановку у водопада Джумог и далее заглянем в храм Сукух. Он расположен на высоте 910 метров над уровнем моря и отличается своим тематическим рельефом, который включает в себя изображения жизни до рождения и полового воспитания.

Затем направимся в Джокьякарту. По прибытии заселимся в отель.