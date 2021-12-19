Все экскурсии и мероприятия в Танджунге Варукине
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€11.38
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Парк дикой природы Ломбок
Посмотрите удивительных местных животных, включая слонов и орангутанов
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€31.85
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Парк дикой природы Ломбок: незабываемые впечатления
Полюбуйтесь и пообщайтесь с тропической дикой природой в этом удивительном природном парке
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Танджунге Варукине – доступно 2 экскурсии на 2021 год, цены от €11.38. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Танджунге Варукине почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Индонезии на 📅 декабрь, январь и февраль