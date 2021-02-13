Как добраться до Танджунгпинанга на самолёте

В Танджунгпинанге 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kidjang Airport» вам не избежать

Список аэропортов Танджунгпинанга

Кидджанг TNJ Kidjang Airport

Самые дешёвые билеты в Танджунгпинанг из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇮🇩 Джакарты 4 422 11ч 10м (⇵1) из 🇮🇩 Сурабой 5 605 17ч 20м (⇵1) из 🇷🇺 Москвы 29 756 40ч 35м (⇵2) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

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