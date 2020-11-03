Как добраться до Таракана на самолёте
В Таракане 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Juwata International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Таракана
- Таракан TRKJuwata International Airport
Самые дешёвые билеты в Таракан из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|03.11.2020
|из 🇮🇩Сурабой
|5 167
|4ч 5м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇮🇩Макасара
|5 593
|3ч
|25.10.2020
|из 🇮🇩Бали
|8 030
|23ч 5м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇮🇩Палембанга
|9 894
|15ч 50м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇮🇩Палу
|13 469
|22ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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