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Летим в Тернате

Как добраться до Тернате на самолёте

В Тернате 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Babullah Airport» вам не избежать

Список аэропортов Тернате

  1. Бабалла TTE
    Babullah Airport

Самые дешёвые билеты в Тернате из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
16.10.2020из 🇮🇩Макасара2 6971ч 50м
20.10.2020из 🇮🇩Манадо4 11750м
17.10.2020из 🇮🇩Сурабой5 4974ч 25м (⇵1)
16.10.2020из 🇮🇩Амбона5 6631ч 10м
19.10.2020из 🇮🇩Джакарты6 0695ч 35м (⇵1)
31.10.2020из 🇮🇩Лувука7 79020ч 5м (⇵1)
18.10.2020из 🇮🇩Суракарты8 60518ч 30м (⇵2)
20.10.2020из 🇮🇩Баликпапана11 47116ч 25м (⇵1)
20.01.2021из 🇷🇺Москвы39 46828ч 40м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Тернате