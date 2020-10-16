Как добраться до Тернате на самолёте
В Тернате 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Babullah Airport» вам не избежать
Список аэропортов Тернате
- Бабалла TTEBabullah Airport
Самые дешёвые билеты в Тернате из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|16.10.2020
|из 🇮🇩Макасара
|2 697
|1ч 50м
|20.10.2020
|из 🇮🇩Манадо
|4 117
|50м
|17.10.2020
|из 🇮🇩Сурабой
|5 497
|4ч 25м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇮🇩Амбона
|5 663
|1ч 10м
|19.10.2020
|из 🇮🇩Джакарты
|6 069
|5ч 35м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇮🇩Лувука
|7 790
|20ч 5м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇮🇩Суракарты
|8 605
|18ч 30м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇮🇩Баликпапана
|11 471
|16ч 25м (⇵1)
|20.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|39 468
|28ч 40м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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