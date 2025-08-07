Мои заказы

Экскурсии 2025

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии 2025» в Убуде на русском языке, цены от $50, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Истинная красота Бали
На машине
10 часов
3 отзыва
Индивидуальная
Истинная красота Бали
Погрузитесь в атмосферу Бали, посетив храмы, водопады и рисовые террасы. Узнайте о культуре и истории острова на индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
11 окт в 09:00
12 окт в 09:00
от $162$180 за человека
Восхождение на вулкан Батур - поездка из Убуда и других районов
11 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Восхождение на вулкан Батур - поездка из Убуда и других районов
Встретить рассвет над Бали на вершине действующего вулкана
Начало: В лобби вашего отеля (если лобби нет - у главного ...
Расписание: в четверг и воскресенье в 01:00
9 окт в 01:00
12 окт в 01:00
$50 за человека
Чудесный день на Бали: птицы, слоны и шоколад
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
Чудесный день на Бали: птицы, слоны и шоколад
Познакомьтесь с редкими птицами, пообщайтесь с добрыми слонами и насладитесь дегустацией шоколада на балийской фабрике. Незабываемый день на Бали
Начало: У вашего отеля
10 окт в 09:00
11 окт в 09:00
от $350 за человека

Последние отзывы на экскурсии

    Татьяна
    7 августа 2025
    Чудесный день на Бали: птицы, слоны и шоколад
    Мы провели чудесный день с Валерием, посетили парк птиц и парк слонов. В парке птиц увидели фламинго, пеликанов, сов, попугаев,
    павлинов, варанов. Практически все они свободно гуляют по парку и за ними любопытно наблюдать. Парк зеленый, прекрасно зонирован и ухожен. В парке слонов пообщались с прекрасными добрыми животными, покатались на слонах, получили море позитивных эмоций. Хочется порекомендовать Валерия как отличного экскурсовода, прекрасного знатока Бали, человека с энциклопедическими знаниями. Он интересный рассказчик и экскурсия с ним в разы превосходит экскурсии с местными жителями, выучившими русский язык (их бывает сложно понять и глубины в их знаниях об острове Бали нет). С удовольствием отправились бы еще путешествовать по Бали и другим индонезийским островам с Валерием. Искренне его рекомендуем, как отличного душевного человека и прекрасного рассказчика.

    Богатырева
    12 июля 2025
    Истинная красота Бали
    Находимся с дочерью на отдыхе на Бали.
    11.07.25 были на экскурсии «Истинная красота Бали» с гидом Валерием.
    Поселили храм Таман Аюн,
    рисовую долину (очень впечатлила), ботанический сад, озеро Бэратан и Храм Улун Дану Бэратан (очень атмосферно).
    Все очень понравилось и это все благодаря гиду Валерию.
    Он очень образованный, интеллигентный человек и большой профессионал и фанат своего дела!
    Он реально заморачиватся, чтобы туристы получили именно ту информацию, которая им более интересна, не подходит к экскурсии формально, а делает ее действительно индивидуальной)
    Кроме того, попутно он решил несколько моих вопросов и запросов не касающихся достопримечательностей Бали, дал мне информацию и контакты, которые пригодятся мне в моей основной работе!!!
    Очень рекомендую Валерия как гида и представителя по Бали.
    С наилучшими пожеланиями,
    Евгения и Анна,
    Москва

