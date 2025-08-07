-
Индивидуальная
Истинная красота Бали
Погрузитесь в атмосферу Бали, посетив храмы, водопады и рисовые террасы. Узнайте о культуре и истории острова на индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
11 окт в 09:00
12 окт в 09:00
от $162
$180 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Восхождение на вулкан Батур - поездка из Убуда и других районов
Встретить рассвет над Бали на вершине действующего вулкана
Начало: В лобби вашего отеля (если лобби нет - у главного ...
Расписание: в четверг и воскресенье в 01:00
9 окт в 01:00
12 окт в 01:00
$50 за человека
Индивидуальная
Чудесный день на Бали: птицы, слоны и шоколад
Познакомьтесь с редкими птицами, пообщайтесь с добрыми слонами и насладитесь дегустацией шоколада на балийской фабрике. Незабываемый день на Бали
Начало: У вашего отеля
10 окт в 09:00
11 окт в 09:00
от $350 за человека
