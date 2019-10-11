Узнайте будущее рафтинга, совершив революционный сплав по реке на острове Бали.
После трансфера из вашего отеля, отправьтесь на недавно построенный объект с оригинальным дизайном и футуристическим центром регистрации и галереей с ультрасовременным оборудованием. Получите эксклюзивную возможность совершить сплав по нетронутым водам реки Аюнг, который начинается с точки, находящейся севернее, чем другие рафтинг-туры.
Выберите один из 2 ежедневных вариантов сплава по реке с более 33 порогами и совершите путешествие по естественной красоте девственных речных ландшафтов в первой части вашего приключения. Примите вызов и проплывите по новым порогам, которые подарят вам заряд адреналина во время самого протяженного сплава по реке на острове Бали.
Вас ждут вихревые и воронкообразные водные потоки, а также естественные пандусы и внезапные перепады высот на порогах II и III класса. Ваше сердце забьется чаще и вы получите заряд адреналина в туре, безопасном для участников от 5 до 65 лет!
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер от/до отеля
Изысканный обед по системе «шведский стол»
Горячий душ
Раздевалка
Страховка
Что не входит
Фото- и видеосъемка
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Что взять с собой
Комфортная обувь
Сменная одежда
Не допускаются
Крупногабаритный багаж
Чемоданы и большие сумки
Важная информация
Этот тур предназначен для участников в возрасте от 5 до 65 лет
Тур не рекомендуется лицам, имеющим проблемы со здоровьем
Не подходит для следующих категорий людей
Беременные женщины
Люди с заболеваниями сердца
Дети младше 5 лет
Люди старше 65 лет
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Вы должны заполнить анкету путешественника
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 50 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
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Malin
11 окт 2019
(Швеция)
Природа была ТАК удивительна! Мы даже видели некоторых обезьян! Мы были ошеломлены! Вид, который должен увидеть каждый! Наш гид Па был таким забавным и позволил нам поплавать у плота два раза, очень приятно! Он был большой частью нашего очень приятного опыта. До того, как мы приехали в Mason Adventure Tours, я очень боялась и нервничала, но удобства, персонал и все вокруг заставляли меня чувствовать себя в полной безопасности. Компания казалась очень законной и серьезной. Плюс река была на самом деле не такой уж страшной, только захватывающей и веселой! Это была самая забавная вещь всего нашего пребывания на Бали. Кроме того, обеденный буфет был так хорош!!
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Carrie
10 авг 2018
(Канада)
Отличный опыт. Наш гид был фантастическим и держал нас удивленными в течение двух часов рафтинга. Он удостоверился, что мы все были в порядке. Есть много лестниц (348), спускающихся к реке, и 343 поднимающихся. На полпути я боролась (астма), он ждал, пока я принимаю лекарства, и помог мне подняться по остальной лестнице, побежал через улицу, чтобы принести мне воды, и дал мне отдохнуть, прежде чем отправиться обратно. Удивительный человек. Не могу сказать достаточно об этом опыте❤️ Компания очень эффективна и организована.
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Mathew
31 мар 2018
(Канада)
Это очень простая, удобная для семейного отдыха река в это время года (конец марта). Легко выполнимо с маленькими детьми, но не ожидайте больших порогов класса 4 или 5. Вы, однако, лечитесь на пару часов вниз по красивому заросшему джунглями Каньону. Есть несколько жестких ударов в стены из-за характера речного стока, но ничего особенного. Наш гид говорил на японском и английском языках и был потрясающим!