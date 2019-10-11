Узнайте будущее рафтинга, совершив революционный сплав по реке на острове Бали.

После трансфера из вашего отеля, отправьтесь на недавно построенный объект с оригинальным дизайном и футуристическим центром регистрации и галереей с ультрасовременным оборудованием. Получите эксклюзивную возможность совершить сплав по нетронутым водам реки Аюнг, который начинается с точки, находящейся севернее, чем другие рафтинг-туры.

Выберите один из 2 ежедневных вариантов сплава по реке с более 33 порогами и совершите путешествие по естественной красоте девственных речных ландшафтов в первой части вашего приключения. Примите вызов и проплывите по новым порогам, которые подарят вам заряд адреналина во время самого протяженного сплава по реке на острове Бали.

Вас ждут вихревые и воронкообразные водные потоки, а также естественные пандусы и внезапные перепады высот на порогах II и III класса. Ваше сердце забьется чаще и вы получите заряд адреналина в туре, безопасном для участников от 5 до 65 лет!