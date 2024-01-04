Очень рано проснёмся, чтобы отправиться на смотровую площадку Папанджакан, откуда нам откроются невероятные виды на вулкан и солнце, выплывающее из-за горизонта.

Затем вас ждёт восхождение на Бромо — действующий вулкан высотой 2 400 метров. Вы сможете понаблюдать за процессами, протекающими внутри жерла. Последнее извержение произошло в 2016 году. Опытные гиды обеспечат безопасность этого уникального опыта.

Далее вернёмся в отель, позавтракаем и поедем к следующей точке маршрута — Иджену. По приезде заселимся в отель.