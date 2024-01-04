Сокровища Явы: восхождение на вулканы Бромо и Иджен
Индивидуальный тур в Яве

Увидеть «голубую лаву» и кислотное озеро и насладиться рассветом у кратеров вулканов

Отправляемся в путешествие, которое однозначно запомнится надолго! Летим на остров Ява, чтобы посетить два знаменитых действующих вулкана — Бромо и Иджен.

В сопровождении опытных гидов будем любоваться нереальными окрестностями и наблюдать за процессами, протекающими внутри кратеров. Вы увидите красивое кислотное озеро и уникальную «голубую лаву».
Сокровища Явы: восхождение на вулканы Бромо и Иджен
Сокровища Явы: восхождение на вулканы Бромо и Иджен
Сокровища Явы: восхождение на вулканы Бромо и Иджен
Сокровища Явы: восхождение на вулканы Бромо и Иджен
Сокровища Явы: восхождение на вулканы Бромо и Иджен
Сокровища Явы: восхождение на вулканы Бромо и Иджен
Сокровища Явы: восхождение на вулканы Бромо и Иджен
Сокровища Явы: восхождение на вулканы Бромо и Иджен
Сокровища Явы: восхождение на вулканы Бромо и Иджен
Сокровища Явы: восхождение на вулканы Бромо и Иджен
Сокровища Явы: восхождение на вулканы Бромо и Иджен
Сокровища Явы: восхождение на вулканы Бромо и Иджен
Ближайшие даты:
4
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$744
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Виза будет выдана по прибытии в любой из городов Явы.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на остров

Добро пожаловать на Яву! Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в отель. Если позволит время, посетим Пасуруан — портовый город, обеспечивающий жителей сахаром, каучуком, кофе и рыбой. Разместившись в номерах, вы отдохнёте после дороги.

Прибытие на островПрибытие на островПрибытие на островПрибытие на остров
2 день

Рассвет на Папанджакан и восхождение на Бромо

Очень рано проснёмся, чтобы отправиться на смотровую площадку Папанджакан, откуда нам откроются невероятные виды на вулкан и солнце, выплывающее из-за горизонта.

Затем вас ждёт восхождение на Бромо — действующий вулкан высотой 2 400 метров. Вы сможете понаблюдать за процессами, протекающими внутри жерла. Последнее извержение произошло в 2016 году. Опытные гиды обеспечат безопасность этого уникального опыта.

Далее вернёмся в отель, позавтракаем и поедем к следующей точке маршрута — Иджену. По приезде заселимся в отель.

Рассвет на Папанджакан и восхождение на БромоРассвет на Папанджакан и восхождение на БромоРассвет на Папанджакан и восхождение на БромоРассвет на Папанджакан и восхождение на Бромо
3 день

Вулкан Иджен

Сегодня вновь рано выезжаем, чтобы успеть насладиться потрясающими утренними видами. Отправляемся к ещё одному действующему вулкану. Иджен расположился в восточной части Явы. В его кратере находится кислотное озеро красивого бирюзового цвета. Встретим рассвет и даже сможем полюбоваться уникальным явлением — «голубой лавой», которая приобретает необычный оттенок из-за горения серы.

Затем вернёмся в отель на завтрак. После выселения мы проводим вас в аэропорт. До новых встреч!

Вулкан ИдженВулкан ИдженВулкан ИдженВулкан Иджен

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Сурабайи, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Сурабайи, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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