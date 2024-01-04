Увидеть «голубую лаву» и кислотное озеро и насладиться рассветом у кратеров вулканов
В сопровождении опытных гидов будем любоваться нереальными окрестностями и наблюдать за процессами, протекающими внутри кратеров. Вы увидите красивое кислотное озеро и уникальную «голубую лаву».
янв
янв
янв
янв
фев
фев
фев
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$744
Описание
Организационные детали
Виза будет выдана по прибытии в любой из городов Явы.
Программа тура по дням
Прибытие на остров
Добро пожаловать на Яву! Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в отель. Если позволит время, посетим Пасуруан — портовый город, обеспечивающий жителей сахаром, каучуком, кофе и рыбой. Разместившись в номерах, вы отдохнёте после дороги.
Рассвет на Папанджакан и восхождение на Бромо
Очень рано проснёмся, чтобы отправиться на смотровую площадку Папанджакан, откуда нам откроются невероятные виды на вулкан и солнце, выплывающее из-за горизонта.
Затем вас ждёт восхождение на Бромо — действующий вулкан высотой 2 400 метров. Вы сможете понаблюдать за процессами, протекающими внутри жерла. Последнее извержение произошло в 2016 году. Опытные гиды обеспечат безопасность этого уникального опыта.
Далее вернёмся в отель, позавтракаем и поедем к следующей точке маршрута — Иджену. По приезде заселимся в отель.
Вулкан Иджен
Сегодня вновь рано выезжаем, чтобы успеть насладиться потрясающими утренними видами. Отправляемся к ещё одному действующему вулкану. Иджен расположился в восточной части Явы. В его кратере находится кислотное озеро красивого бирюзового цвета. Встретим рассвет и даже сможем полюбоваться уникальным явлением — «голубой лавой», которая приобретает необычный оттенок из-за горения серы.
Затем вернёмся в отель на завтрак. После выселения мы проводим вас в аэропорт. До новых встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Сурабайи, время зависит от времени вашего прибытияЗавершение: Аэропорт Сурабайи, время зависит от времени вашего обратного рейса
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.