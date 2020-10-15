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Как добраться до Акабе на самолёте

В Акабе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «King Hussein International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Акабе

  1. Кинг Хуссейн AQJ
    King Hussein International Airport

Самые дешёвые билеты в Акабу из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
15.10.2020из 🇯🇴Аммана1 46955м
09.12.2020из 🇮🇱Тель-Авива3 52433ч 10м (⇵2)
16.12.2020из 🇷🇺Москвы3 86925ч 10м (⇵2)
02.01.2021из 🇩🇪Берлина4 09424ч 45м (⇵1)
07.11.2020из 🇹🇷Стамбула5 09736ч 5м (⇵2)
03.12.2020из 🇺🇦Киева5 30229ч 55м (⇵2)
16.10.2020из 🇪🇬Александрии6 83337ч 15м (⇵2)
30.10.2020из 🇨🇿Праги6 99448ч 50м (⇵2)
01.12.2020из 🇧🇾Минска9 64246ч 40м (⇵2)
17.01.2021из 🇪🇬Шарм-Эль-Шейха9 64631ч (⇵2)
03.01.2021из 🇱🇹Вильнюса9 72245ч 15м (⇵2)
24.10.2020из 🇮🇹Милана10 78948ч 55м (⇵2)
05.12.2020из 🇦🇪Дубая20 82614ч 40м (⇵2)
16.11.2020из 🇪🇬Хургады23 81415ч 20м (⇵2)
05.11.2020из 🇷🇺Красноярска24 88944ч 10м (⇵2)
21.10.2020из 🇮🇹Болоньи25 13530ч 30м (⇵2)
21.10.2020из 🇮🇹Рима25 59029ч 25м (⇵2)
01.09.2021из 🇷🇺Казани26 36840ч 45м (⇵2)
20.01.2021из 🇸🇩Хартума27 46931ч 40м (⇵2)
20.10.2020из 🇧🇭Манамы27 77847ч 50м (⇵2)
16.10.2020из 🇩🇪Мюнхена29 20937ч 5м (⇵2)
05.12.2020из 🇦🇪Шарджи30 16322ч 45м (⇵2)
26.10.2020из 🇺🇦Одессы30 90425ч 5м (⇵2)
22.10.2020из 🇪🇬Каира31 3941ч 15м
13.10.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга35 26218ч 45м (⇵2)
28.11.2020из 🇷🇺Уфы45 34036ч (⇵2)
21.10.2020из 🇮🇹Неаполя64 84529ч 20м (⇵2)
30.11.2020из 🇷🇺Перми85 47735ч 5м (⇵2)
01.12.2020из 🇷🇺Новосибирска93 18924ч 25м (⇵2)
29.10.2020из 🇷🇺Владивостока101 68725ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Акаба
Акаба – всё о городе, ценах, отелях, достопримечательностях
Иорданская Акаба находится на побережье Красного моря, этот город является одним из главных курортов Иордании, именно здесь расположены главные отели, например, Мовенпик и сюда едет большинство туристов со всего мира. Климат и погода дружелюбны, море смягчает летнюю жару, а зимой не даёт температуре падать