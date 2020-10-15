Как добраться до Акабе на самолёте
В Акабе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «King Hussein International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Акабе
- Кинг Хуссейн AQJKing Hussein International Airport
Самые дешёвые билеты в Акабу из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|15.10.2020
|из 🇯🇴Аммана
|1 469
|55м
|09.12.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|3 524
|33ч 10м (⇵2)
|16.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|3 869
|25ч 10м (⇵2)
|02.01.2021
|из 🇩🇪Берлина
|4 094
|24ч 45м (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|5 097
|36ч 5м (⇵2)
|03.12.2020
|из 🇺🇦Киева
|5 302
|29ч 55м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇪🇬Александрии
|6 833
|37ч 15м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇨🇿Праги
|6 994
|48ч 50м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇧🇾Минска
|9 642
|46ч 40м (⇵2)
|17.01.2021
|из 🇪🇬Шарм-Эль-Шейха
|9 646
|31ч (⇵2)
|03.01.2021
|из 🇱🇹Вильнюса
|9 722
|45ч 15м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇮🇹Милана
|10 789
|48ч 55м (⇵2)
|05.12.2020
|из 🇦🇪Дубая
|20 826
|14ч 40м (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇪🇬Хургады
|23 814
|15ч 20м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|24 889
|44ч 10м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇮🇹Болоньи
|25 135
|30ч 30м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇮🇹Рима
|25 590
|29ч 25м (⇵2)
|01.09.2021
|из 🇷🇺Казани
|26 368
|40ч 45м (⇵2)
|20.01.2021
|из 🇸🇩Хартума
|27 469
|31ч 40м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇧🇭Манамы
|27 778
|47ч 50м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|29 209
|37ч 5м (⇵2)
|05.12.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|30 163
|22ч 45м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇺🇦Одессы
|30 904
|25ч 5м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇪🇬Каира
|31 394
|1ч 15м
|13.10.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|35 262
|18ч 45м (⇵2)
|28.11.2020
|из 🇷🇺Уфы
|45 340
|36ч (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇮🇹Неаполя
|64 845
|29ч 20м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Перми
|85 477
|35ч 5м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|93 189
|24ч 25м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|101 687
|25ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Акабе
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Акабе, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Стамбул
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Акаба – всё о городе, ценах, отелях, достопримечательностях
Иорданская Акаба находится на побережье Красного моря, этот город является одним из главных курортов Иордании, именно здесь расположены главные отели, например, Мовенпик и сюда едет большинство туристов со всего мира. Климат и погода дружелюбны, море смягчает летнюю жару, а зимой не даёт температуре падать