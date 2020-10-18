Как добраться до Аммана на самолёте
В Аммане 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Queen Alia International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Аммана
- Квин Алия AMMQueen Alia International Airport
- Marka International Airport ADJне гражданскийMarka International Airport
Самые дешёвые билеты в Амман из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|18.10.2020
|из 🇯🇴Акабе
|1 799
|50м
|17.10.2020
|из 🇮🇹Милана
|1 979
|3ч 50м
|16.10.2020
|из 🇦🇹Вены
|2 929
|28ч 30м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|3 148
|11ч 45м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇮🇹Болоньи
|3 188
|50ч 50м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|3 465
|24ч 25м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|3 500
|26ч 50м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇮🇹Бари
|3 925
|23ч 20м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇩🇪Берлина
|3 997
|23ч 55м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇩🇰Копенгагена
|4 027
|18ч (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|4 469
|27ч 35м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇺🇦Харькова
|4 781
|18ч (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|4 895
|38ч 45м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇺🇦Львова
|4 922
|21ч 50м (⇵1)
|28.12.2020
|из 🇮🇹Рима
|4 963
|16ч 10м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|5 012
|33ч 50м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇪🇬Александрии
|5 071
|13ч (⇵1)
|21.11.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|5 255
|42ч 50м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|5 566
|46ч 10м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|5 995
|50ч 5м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇹🇳Туниса
|6 449
|42ч 30м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇱🇺Люксембурга
|6 832
|21ч 25м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇺🇦Днепр
|6 832
|41ч 55м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Казани
|7 208
|21ч 55м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇬🇷Афин
|7 394
|48ч 30м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|8 083
|24ч 15м (⇵2)
|25.11.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|8 132
|14ч 25м (⇵2)
|24.11.2020
|из 🇷🇺Перми
|8 132
|27ч 25м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇨🇿Праги
|8 171
|40ч (⇵2)
|07.02.2021
|из 🇹🇷Анкары
|8 211
|40ч 20м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|8 320
|23ч 30м (⇵2)
|18.09.2021
|из 🇧🇪Брюсселя
|8 521
|10ч 45м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|9 000
|41ч 50м (⇵2)
|10.11.2020
|из Ялты
|9 490
|24ч 5м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇹🇷Аданы
|9 493
|37ч 30м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇪🇬Шарм-Эль-Шейха
|9 794
|32ч 55м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|10 172
|36ч 35м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Кемерово
|11 601
|16ч 30м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇰🇼Кувейт
|11 632
|2ч 20м
|04.11.2020
|из 🇹🇷Измира
|11 853
|23ч 50м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇱🇧Бейрута
|11 980
|1ч
|11.01.2021
|из 🇷🇺Сочи
|12 815
|28ч 10м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇪🇬Каира
|12 981
|31ч 30м (⇵2)
|02.12.2020
|из 🇷🇺Барнаула
|13 503
|32ч 40м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇦🇪Абу-Даби
|13 620
|14ч 30м (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇩🇿Константины
|13 932
|44ч 25м (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇪🇬Хургады
|14 086
|33ч (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇨🇾Никосии
|14 435
|45ч 5м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇸🇦Джидды
|14 443
|2ч
|21.11.2020
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|14 489
|34ч 50м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇵🇱Гданьска
|14 789
|21ч 10м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇦🇪Дубая
|15 417
|13ч 25м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇲🇦Надора
|15 848
|42ч 15м (⇵2)
|20.01.2021
|из 🇸🇩Хартума
|16 111
|21ч 15м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇴🇲Маската
|16 525
|22ч 55м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇸🇦Даммама
|16 770
|25ч 20м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇷🇺Уфы
|16 855
|37ч (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|17 218
|36ч 40м (⇵2)
|25.11.2020
|из 🇮🇳Дели
|17 569
|15ч 55м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|17 932
|3ч 15м
|01.11.2020
|из 🇷🇺Грозного
|18 115
|46ч 15м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇹🇷Самсуна
|19 187
|26ч 55м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇷🇺Воронежа
|19 230
|30ч 5м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇮🇹Неаполя
|19 747
|23ч 45м (⇵1)
|29.11.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|19 935
|34ч 5м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|20 042
|52ч 15м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|20 223
|31ч 35м (⇵2)
|04.01.2021
|из 🇺🇸Сан-Франциско
|20 707
|53ч 25м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇮🇶Багдада
|21 213
|1ч 40м
|27.11.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|21 389
|38ч 15м (⇵2)
|17.10.2020
|из Скопье
|21 496
|14ч 5м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇧🇭Манамы
|22 675
|27ч 15м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇭🇺Будапешта
|22 717
|50ч 35м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇵🇰Лахора
|23 320
|18ч (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇸🇦Медины
|24 226
|24ч 35м (⇵1)
|15.02.2021
|из 🇨🇦Монреаля
|25 033
|55ч 10м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇺🇦Одессы
|25 896
|33ч 25м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇱🇻Риги
|26 384
|24ч 55м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇵🇰Сиялкот
|26 663
|17ч 35м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇰🇿Алматы
|26 983
|19ч 20м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇺🇬Энтеббе
|27 953
|21ч 10м (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇸🇳Дакара
|28 684
|33ч 50м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Владикавказа
|31 055
|15ч 10м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)
|31 182
|31ч 55м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Саратова
|31 795
|17ч 10м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇲🇦Касабланки
|32 919
|9ч 50м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|33 108
|38ч 45м (⇵2)
|17.12.2020
|из 🇺🇸Майами
|33 754
|40ч 40м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Орска
|34 114
|23ч 10м (⇵2)
|01.03.2021
|из 🇺🇸Ласа-Вегаса
|35 048
|50ч 29м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇺🇸Чикаго
|35 892
|41ч 10м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇵🇭Манилы
|36 233
|25ч 40м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|36 963
|37ч 55м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇺🇸Бостона
|37 157
|34ч 45м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇺🇸Далласа
|39 126
|41ч 50м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇨🇦Ванкувера
|39 829
|38ч 40м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇺🇿Ташкента
|41 721
|23ч 25м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇪🇬Сохага
|42 292
|25ч 30м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇧🇩Дакки
|42 297
|11ч 25м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇺🇸Вашингтона
|46 107
|16ч 45м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Аммана
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Аммана, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Абиджан, Анталья, Бухарест, Каир и Денвер
- 01.11.202008.11.2020
- 30.10.202021.11.2020
- 21.11.202021.01.2021
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