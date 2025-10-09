Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Петре на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

Пешая 2.5 часа 1 отзыв Индивидуальная до 3 чел. Классическая экскурсия по Петре Пройти несложным маршрутом, познакомиться с историей города и увидеть его знаковые места Начало: У туристического центра €150 за всё до 3 чел. Пешая 6 часов 2 отзыва Индивидуальная до 5 чел. По следам «Индианы Джонс» в Петре Пройти по местам съёмок знаменитого фильма в компании местного жителя-бедуина Начало: У туристического центра €300 за всё до 5 чел. Пешая 4 часа Индивидуальная до 4 чел. Звёздный путь: авторская экскурсия по Петре + съёмка с дрона Встретить рассвет, подняться на скальный храм и сделать атмосферные кадры на фоне древнего города от €700 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Петры

