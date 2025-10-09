Индивидуальная
до 3 чел.
Классическая экскурсия по Петре
Пройти несложным маршрутом, познакомиться с историей города и увидеть его знаковые места
Начало: У туристического центра
Завтра в 08:00
11 окт в 08:00
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По следам «Индианы Джонс» в Петре
Пройти по местам съёмок знаменитого фильма в компании местного жителя-бедуина
Начало: У туристического центра
11 окт в 08:00
12 окт в 08:00
€300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Звёздный путь: авторская экскурсия по Петре + съёмка с дрона
Встретить рассвет, подняться на скальный храм и сделать атмосферные кадры на фоне древнего города
Завтра в 04:30
11 окт в 04:30
от €700 за всё до 4 чел.
