Как добраться до Багдада на самолёте
В Багдаде 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Baghdad International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Багдада
- Эль-Мутана BGWBaghdad International Airport
Самые дешёвые билеты в Багдад из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|07.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|8 848
|2ч 55м
|09.11.2020
|из 🇹🇷Анкары
|10 742
|7ч 45м (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|11 818
|9ч 55м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇩🇪Берлина
|12 752
|9ч 5м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|12 835
|6ч 25м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇱🇧Бейрута
|13 206
|1ч 30м
|06.11.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|13 359
|34ч 30м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|13 603
|10ч 50м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇺🇦Харькова
|14 202
|8ч 15м (⇵1)
|16.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|14 724
|15ч 35м (⇵1)
|26.11.2020
|из 🇬🇧Лондона
|14 774
|38ч 45м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|14 804
|20ч 30м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇬🇷Салоников
|15 440
|26ч 20м (⇵2)
|23.11.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|15 530
|26ч 40м (⇵2)
|02.12.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|16 295
|29ч 10м (⇵2)
|27.11.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|16 603
|32ч 40м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇬🇧Манчестера
|16 609
|26ч 5м (⇵2)
|17.11.2020
|из 🇷🇺Казани
|16 673
|26ч 40м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|16 876
|29ч 5м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇫🇮Хельсинки
|17 119
|37ч 30м (⇵2)
|02.12.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|17 503
|28ч 50м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇷🇺Оренбурга
|18 006
|31ч 20м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|18 558
|20ч 55м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|19 448
|9ч 45м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇰🇼Кувейт
|19 706
|15ч 15м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|19 751
|24ч 10м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|20 374
|20ч 55м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|21 455
|23ч 30м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|22 510
|36ч 10м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇸🇦Джидды
|23 305
|6ч 50м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇩🇰Копенгагена
|23 583
|13ч 5м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|24 029
|7ч (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇷🇺Волгограда
|24 181
|31ч (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇧🇾Минска
|24 860
|14ч 40м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|26 065
|41ч 15м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇸🇪Гётеборга
|26 224
|44ч 30м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇯🇴Аммана
|26 264
|1ч 30м
|08.11.2020
|из 🇷🇺Читы
|26 688
|45ч 50м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇨🇭Цюриха
|27 700
|25ч 5м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇮🇳Мумбаи
|28 443
|31ч 35м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇪🇸Малаги
|28 507
|18ч 25м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇫🇷Парижа
|29 426
|25ч 10м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Уфы
|29 475
|23ч 45м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|30 044
|23ч 55м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇦🇪Дубая
|30 933
|25ч 40м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇦🇿Баку
|33 650
|27ч 45м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|33 874
|39ч 35м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇶🇦Дохи
|34 287
|26ч 50м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇫🇷Лиона
|36 255
|9ч 40м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|36 792
|25ч 25м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇵🇱Гданьска
|37 691
|47ч 10м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇺🇸Чикаго
|39 221
|21ч 15м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇬🇭Аккры
|39 356
|18ч 30м (⇵1)
|07.01.2021
|из 🇺🇸Вашингтона
|39 918
|42ч 40м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇴🇲Маската
|42 585
|42ч (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇮🇷Тегерана
|46 480
|15ч 45м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇮🇷Мешхеда
|55 045
|25ч 30м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇮🇩Джакарты
|55 450
|13ч 35м (⇵1)
|07.01.2021
|из 🇺🇸Миннеаполиса
|57 920
|23ч 26м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇺🇸Хьюстона
|60 613
|18ч (⇵1)
|08.01.2021
|из 🇺🇸Сиракьюса
|64 588
|34ч 15м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇺🇸Лос-Анджелеса
|65 480
|36ч 55м (⇵2)
|07.01.2021
|из 🇺🇸Балтимора
|66 094
|28ч 2м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇺🇸Финикса
|71 614
|30ч 45м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇻🇳Ханоя
|83 288
|24ч 5м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇺🇸Онтарио
|101 432
|23ч 20м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Багдада
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Багдада, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Анкара, Бостон, Дубай, Киев и Стамбул
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