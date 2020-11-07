Летим в Багдад

Как добраться до Багдада на самолёте

В Багдаде 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Baghdad International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Багдада

  1. Эль-Мутана BGW
    Baghdad International Airport

Самые дешёвые билеты в Багдад из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
07.11.2020из 🇹🇷Стамбула8 8482ч 55м
09.11.2020из 🇹🇷Анкары10 7427ч 45м (⇵1)
03.11.2020из 🇳🇱Амстердама11 8189ч 55м (⇵1)
09.11.2020из 🇩🇪Берлина12 7529ч 5м (⇵1)
09.11.2020из 🇷🇴Бухареста12 8356ч 25м (⇵1)
11.11.2020из 🇱🇧Бейрута13 2061ч 30м
06.11.2020из 🇧🇪Брюсселя13 35934ч 30м (⇵2)
05.11.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа13 60310ч 50м (⇵1)
01.11.2020из 🇺🇦Харькова14 2028ч 15м (⇵1)
16.12.2020из 🇷🇺Москвы14 72415ч 35м (⇵1)
26.11.2020из 🇬🇧Лондона14 77438ч 45м (⇵2)
06.11.2020из 🇩🇪Кёльна14 80420ч 30м (⇵2)
01.11.2020из 🇬🇷Салоников15 44026ч 20м (⇵2)
23.11.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга15 53026ч 40м (⇵2)
02.12.2020из 🇷🇺Краснодара16 29529ч 10м (⇵2)
27.11.2020из 🇷🇺Челябинска16 60332ч 40м (⇵2)
09.11.2020из 🇬🇧Манчестера16 60926ч 5м (⇵2)
17.11.2020из 🇷🇺Казани16 67326ч 40м (⇵2)
11.11.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону16 87629ч 5м (⇵2)
31.10.2020из 🇫🇮Хельсинки17 11937ч 30м (⇵2)
02.12.2020из 🇲🇩Кишинёва17 50328ч 50м (⇵2)
02.11.2020из 🇷🇺Оренбурга18 00631ч 20м (⇵2)
09.11.2020из 🇦🇪Шарджи18 55820ч 55м (⇵1)
20.10.2020из 🇹🇷Антальи19 4489ч 45м (⇵1)
31.10.2020из 🇰🇼Кувейт19 70615ч 15м (⇵1)
11.11.2020из 🇷🇺Новосибирска19 75124ч 10м (⇵2)
01.11.2020из 🇬🇪Тбилиси20 37420ч 55м (⇵1)
30.10.2020из 🇺🇦Киева21 45523ч 30м (⇵2)
26.10.2020из 🇸🇪Стокгольм22 51036ч 10м (⇵2)
27.10.2020из 🇸🇦Джидды23 3056ч 50м (⇵1)
24.10.2020из 🇩🇰Копенгагена23 58313ч 5м (⇵1)
22.10.2020из 🇸🇦Эр-Рияда24 029 (⇵1)
29.10.2020из 🇷🇺Волгограда24 18131ч (⇵2)
02.11.2020из 🇧🇾Минска24 86014ч 40м (⇵2)
17.10.2020из 🇩🇪Мюнхена26 06541ч 15м (⇵2)
17.10.2020из 🇸🇪Гётеборга26 22444ч 30м (⇵2)
15.10.2020из 🇯🇴Аммана26 2641ч 30м
08.11.2020из 🇷🇺Читы26 68845ч 50м (⇵2)
19.10.2020из 🇨🇭Цюриха27 70025ч 5м (⇵2)
06.11.2020из 🇮🇳Мумбаи28 44331ч 35м (⇵2)
18.10.2020из 🇪🇸Малаги28 50718ч 25м (⇵2)
14.10.2020из 🇫🇷Парижа29 42625ч 10м (⇵2)
17.10.2020из 🇷🇺Уфы29 47523ч 45м (⇵2)
18.10.2020из 🇷🇺Екатеринбурга30 04423ч 55м (⇵2)
13.10.2020из 🇦🇪Дубая30 93325ч 40м (⇵1)
26.10.2020из 🇦🇿Баку33 65027ч 45м (⇵1)
14.10.2020из 🇵🇱Варшавы33 87439ч 35м (⇵2)
17.10.2020из 🇶🇦Дохи34 28726ч 50м (⇵1)
13.10.2020из 🇫🇷Лиона36 2559ч 40м (⇵1)
20.10.2020из 🇰🇬Бишкека36 79225ч 25м (⇵1)
13.10.2020из 🇵🇱Гданьска37 69147ч 10м (⇵2)
15.11.2020из 🇺🇸Чикаго39 22121ч 15м (⇵2)
15.10.2020из 🇬🇭Аккры39 35618ч 30м (⇵1)
07.01.2021из 🇺🇸Вашингтона39 91842ч 40м (⇵2)
16.10.2020из 🇴🇲Маската42 58542ч (⇵2)
18.10.2020из 🇮🇷Тегерана46 48015ч 45м (⇵1)
15.10.2020из 🇮🇷Мешхеда55 04525ч 30м (⇵1)
22.10.2020из 🇮🇩Джакарты55 45013ч 35м (⇵1)
07.01.2021из 🇺🇸Миннеаполиса57 92023ч 26м (⇵2)
15.10.2020из 🇺🇸Хьюстона60 61318ч (⇵1)
08.01.2021из 🇺🇸Сиракьюса64 58834ч 15м (⇵2)
23.10.2020из 🇺🇸Лос-Анджелеса65 48036ч 55м (⇵2)
07.01.2021из 🇺🇸Балтимора66 09428ч 2м (⇵2)
25.10.2020из 🇺🇸Финикса71 61430ч 45м (⇵2)
20.10.2020из 🇻🇳Ханоя83 28824ч 5м (⇵1)
23.10.2020из 🇺🇸Онтарио101 43223ч 20м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Багдада, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Анкара, Бостон, Дубай, Киев и Стамбул

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