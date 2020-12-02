Как добраться до Басры на самолёте
В Басре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Basra International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Басры
- Басра BSRBasra International Airport
Самые дешёвые билеты в Басру из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|02.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|22 054
|33ч (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|23 140
|19ч 35м (⇵1)
|04.11.2020
|из 🇨🇾Никосии
|27 147
|27ч (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|28 368
|25ч 20м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇰🇼Кувейт
|32 857
|13ч 30м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇸🇪Мальмё
|37 749
|23ч 20м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|38 616
|43ч 40м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇩🇪Гамбурга
|40 079
|22ч 20м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇧🇬Софии
|41 064
|18ч 15м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇺🇿Ташкента
|41 686
|12ч 50м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇪🇸Малаги
|43 442
|41ч 45м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|43 991
|24ч 35м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇮🇳Бангалора
|44 222
|8ч 55м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|44 748
|26ч 45м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇦🇪Дубая
|45 229
|16ч 45м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇬🇧Эдинбурга
|46 414
|22ч 35м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|49 534
|41ч (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|54 424
|35ч 35м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇮🇳Белгаума
|83 051
|28ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Басры
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Басры, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Франкфурт-на-Майне, Торонто и Калгари
- 22.10.202018.12.2020
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