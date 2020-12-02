Летим в Басру

Как добраться до Басры на самолёте

В Басре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Basra International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Басры

  1. Басра BSR
    Basra International Airport

Самые дешёвые билеты в Басру из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
02.12.2020из 🇷🇺Москвы22 05433ч (⇵2)
04.11.2020из 🇹🇷Стамбула23 14019ч 35м (⇵1)
04.11.2020из 🇨🇾Никосии27 14727ч (⇵2)
14.10.2020из 🇸🇪Стокгольм28 36825ч 20м (⇵2)
29.10.2020из 🇰🇼Кувейт32 85713ч 30м (⇵2)
19.10.2020из 🇸🇪Мальмё37 74923ч 20м (⇵2)
20.10.2020из 🇬🇧Лондона38 61643ч 40м (⇵2)
19.10.2020из 🇩🇪Гамбурга40 07922ч 20м (⇵2)
19.10.2020из 🇧🇬Софии41 06418ч 15м (⇵1)
01.11.2020из 🇺🇿Ташкента41 68612ч 50м (⇵1)
18.10.2020из 🇪🇸Малаги43 44241ч 45м (⇵2)
19.10.2020из 🇧🇪Брюсселя43 99124ч 35м (⇵2)
11.11.2020из 🇮🇳Бангалора44 2228ч 55м (⇵1)
13.10.2020из 🇦🇪Шарджи44 74826ч 45м (⇵2)
13.10.2020из 🇦🇪Дубая45 22916ч 45м (⇵2)
16.10.2020из 🇬🇧Эдинбурга46 41422ч 35м (⇵1)
15.10.2020из 🇧🇾Минска49 53441ч (⇵2)
20.10.2020из 🇰🇬Бишкека54 42435ч 35м (⇵2)
19.10.2020из 🇮🇳Белгаума83 05128ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Басры, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Франкфурт-на-Майне, Торонто и Калгари

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