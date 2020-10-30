Летим в Эн-Наджаф

Как добраться до Эн-Наджафа на самолёте

В Эн-Наджафе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Al-Najaf International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Эн-Наджафа

  1. Наджаф NJF
    Al-Najaf International Airport

Самые дешёвые билеты в Эн-Наджаф из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
30.10.2020из 🇰🇼Кувейт17 25823ч 45м (⇵1)
16.10.2020из 🇵🇰Карачей19 927
17.10.2020из 🇦🇪Дубая21 7432ч 20м
22.11.2020из 🇵🇰Сиялкот22 45921ч 40м (⇵1)
10.12.2020из 🇴🇲Маската25 77617ч (⇵1)
19.10.2020из 🇵🇰Лахора26 29412ч 25м (⇵1)
14.10.2020из 🇸🇪Стокгольм28 00226ч 50м (⇵2)
17.10.2020из 🇦🇪Шарджи30 39023ч 45м (⇵1)
09.11.2020из 🇵🇰Исламабада30 39221ч 55м (⇵2)
21.10.2020из 🇷🇺Москвы30 52326ч 50м (⇵2)
10.11.2020из 🇬🇧Лондона34 72240ч 25м (⇵2)
08.11.2020из 🇶🇦Дохи40 25549ч 30м (⇵2)
17.10.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону40 46238ч 30м (⇵2)
27.10.2020из 🇺🇸Буффало71 17449ч 29м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Эн-Наджафа, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Стамбул и Лос-Анджелес

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