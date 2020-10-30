Как добраться до Эн-Наджафа на самолёте
В Эн-Наджафе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Al-Najaf International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Эн-Наджафа
- Наджаф NJFAl-Najaf International Airport
Самые дешёвые билеты в Эн-Наджаф из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|30.10.2020
|из 🇰🇼Кувейт
|17 258
|23ч 45м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇵🇰Карачей
|19 927
|4ч
|17.10.2020
|из 🇦🇪Дубая
|21 743
|2ч 20м
|22.11.2020
|из 🇵🇰Сиялкот
|22 459
|21ч 40м (⇵1)
|10.12.2020
|из 🇴🇲Маската
|25 776
|17ч (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇵🇰Лахора
|26 294
|12ч 25м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|28 002
|26ч 50м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|30 390
|23ч 45м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇵🇰Исламабада
|30 392
|21ч 55м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|30 523
|26ч 50м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇬🇧Лондона
|34 722
|40ч 25м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇶🇦Дохи
|40 255
|49ч 30м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|40 462
|38ч 30м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇺🇸Буффало
|71 174
|49ч 29м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Эн-Наджафа
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Эн-Наджафа, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Стамбул и Лос-Анджелес
- 21.11.202016.12.2020
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