Как добраться до Сулеймании на самолёте
В Сулеймании 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Sulaimaniyah International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Сулеймании
- Сулеймания ISUSulaimaniyah International Airport
Самые дешёвые билеты в Сулейманию из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|01.11.2020
|из 🇦🇪Дубая
|22 407
|3ч 5м
|25.10.2020
|из 🇹🇷Трабзона
|26 766
|34ч 35м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|30 336
|27ч 35м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|34 133
|23ч 50м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Владикавказа
|36 640
|54ч 55м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇰🇿Алматы
|36 868
|10ч 35м (⇵1)
|25.12.2020
|из 🇺🇦Одессы
|36 922
|25ч 5м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|37 051
|26ч 30м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|37 154
|32ч 55м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|44 031
|20ч 15м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇨🇾Никосии
|44 326
|29ч 50м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇦🇲Еревана
|50 050
|35ч 55м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|53 230
|41ч 35м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|64 955
|40ч 55м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Воронежа
|95 206
|28ч 55м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Сочи
|124 278
|19ч 20м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|138 642
|51ч 20м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Сулеймании
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Сулеймании, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Ереван и Париж
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