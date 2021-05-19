Всё о Шахре-Корде

Полезная информация о Шахре-Корде

Что нужно знать о Шахре-Корде: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Шахре-Корде
07:1837
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇷 Иран
Название городаШахре-Корд
По-английскиShahr-e Kord
Столица регионаШахре-Корд является столицей региона
Население города129 153 чел.
Часовой поясAsia/Tehran
Средняя высота2 074 м. от уровня моря

Где находится Шахре-Корд на карте