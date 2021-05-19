Полезная информация о Шахре-Корде
Что нужно знать о Шахре-Корде: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Шахре-Корде
07:1837
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇷 Иран
|Название города
|Шахре-Корд
|По-английски
|Shahr-e Kord
|Столица региона
|Шахре-Корд является столицей региона
|Население города
|129 153 чел.
|Часовой пояс
|Asia/Tehran
|Средняя высота
|2 074 м. от уровня моря