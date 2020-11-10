Летим в Шираз

Как добраться до Шираза на самолёте

В Ширазе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Shiraz International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Шираза

  1. Шираз SYZ
    Shiraz International Airport

Самые дешёвые билеты в Шираз из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
10.11.2020из 🇹🇷Стамбула18 15720ч 25м (⇵1)
03.11.2020из 🇰🇼Кувейт23 64937ч (⇵2)
26.11.2020из 🇴🇲Маската24 04025ч 59м (⇵1)
25.11.2020из 🇮🇳Мумбаи31 09017ч 40м (⇵2)
25.10.2020из 🇷🇺Москвы36 95312ч 35м (⇵1)
02.02.2021из 🇪🇬Каира45 42130ч 4м (⇵2)
20.10.2020из 🇦🇺Перта97 74733ч 5м (⇵1)
25.10.2020из 🇷🇺Перми128 31533ч 59м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Шираза, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Ольборг, Коломбо, Копенгаген, Дубай и Рим

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Шираза