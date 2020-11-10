Как добраться до Шираза на самолёте
В Ширазе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Shiraz International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Шираза
- Шираз SYZShiraz International Airport
Самые дешёвые билеты в Шираз из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|10.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|18 157
|20ч 25м (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇰🇼Кувейт
|23 649
|37ч (⇵2)
|26.11.2020
|из 🇴🇲Маската
|24 040
|25ч 59м (⇵1)
|25.11.2020
|из 🇮🇳Мумбаи
|31 090
|17ч 40м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|36 953
|12ч 35м (⇵1)
|02.02.2021
|из 🇪🇬Каира
|45 421
|30ч 4м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇦🇺Перта
|97 747
|33ч 5м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Перми
|128 315
|33ч 59м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Шираза
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Шираза, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Ольборг, Коломбо, Копенгаген, Дубай и Рим
- 21.03.202119.06.2021
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