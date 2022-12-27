Для въезда в Иран нужна виза — делается в России или по прилёте.
Рекомендации для девушек: голова должна быть покрыта платком, плечи закрыты, рукав не меньше 3/4 и без декольте. Одежда должна быть максимально свободной, полностью скрывающей силуэты тела. Брюки можно, но блузка должна полностью прикрывать бедра, ноги должны быть закрыты по щиколотку. Обувь лучше закрытая, сандали официально можно, но не особо принято.
Рекомендации для мужчин: в шортах и майках ходить не принято, сланцы — дурной тон. Футболки, штаны и кроссовки — это супер.
Погода: днём до +20°C, могут быть большие перепады между дневной и ночной температурой воздуха.
Рекомендуем взять с собой дождевик и кроссовки.
В программе возможны изменения с сохранением объёма и качества услуг.