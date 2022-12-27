Бывшая Персия и страна с 5000-летней историей, сверкающая смальта дворцов и купола мечетей с витиеватыми узорами, завораживающая геометрия площадей, замки из песка и дома из глины, гонимые ветрами позёмки пустынь, кристаллы солончака и щедро приправленная пряным шафраном кухня — всё это Иран, который вы откроете в нашем путешествии, чтобы навсегда влюбиться в его неповторимый колорит. Мы увидим Шираз, Йезд, Мейбод и древний город Персеполь. Заедем в Исфахан и Кашан, погуляем по Тегерану. А с собой купим сладости и специи, чтобы уже дома наслаждаться воспоминаниями и частичкой солнечного Востока.

Описание

Организационные детали

Для въезда в Иран нужна виза — делается в России или по прилёте.

Рекомендации для девушек: голова должна быть покрыта платком, плечи закрыты, рукав не меньше 3/4 и без декольте. Одежда должна быть максимально свободной, полностью скрывающей силуэты тела. Брюки можно, но блузка должна полностью прикрывать бедра, ноги должны быть закрыты по щиколотку. Обувь лучше закрытая, сандали официально можно, но не особо принято.

Рекомендации для мужчин: в шортах и майках ходить не принято, сланцы — дурной тон. Футболки, штаны и кроссовки — это супер.

Погода: днём до +20°C, могут быть большие перепады между дневной и ночной температурой воздуха.

Рекомендуем взять с собой дождевик и кроссовки.

В программе возможны изменения с сохранением объёма и качества услуг.