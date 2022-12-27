Иранский антураж: витражи, миражи и винтаж

Рассмотреть умопомрачительную архитектуру, побывать на розовом озере и побегать по дюнам

Бывшая Персия и страна с 5000-летней историей, сверкающая смальта дворцов и купола мечетей с витиеватыми узорами, завораживающая геометрия площадей, замки из песка и дома из глины, гонимые ветрами позёмки пустынь, кристаллы солончака и щедро приправленная пряным шафраном кухня — всё это Иран, который вы откроете в нашем путешествии, чтобы навсегда влюбиться в его неповторимый колорит. Мы увидим Шираз, Йезд, Мейбод и древний город Персеполь. Заедем в Исфахан и Кашан, погуляем по Тегерану.

А с собой купим сладости и специи, чтобы уже дома наслаждаться воспоминаниями и частичкой солнечного Востока.
Иранский антураж: витражи, миражи и винтаж
Иранский антураж: витражи, миражи и винтаж
Иранский антураж: витражи, миражи и винтаж
Иранский антураж: витражи, миражи и винтаж
Иранский антураж: витражи, миражи и винтаж
Иранский антураж: витражи, миражи и винтаж
Иранский антураж: витражи, миражи и винтаж
Ближайшие даты:
4
мар
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Для въезда в Иран нужна виза — делается в России или по прилёте.
Рекомендации для девушек: голова должна быть покрыта платком, плечи закрыты, рукав не меньше 3/4 и без декольте. Одежда должна быть максимально свободной, полностью скрывающей силуэты тела. Брюки можно, но блузка должна полностью прикрывать бедра, ноги должны быть закрыты по щиколотку. Обувь лучше закрытая, сандали официально можно, но не особо принято.
Рекомендации для мужчин: в шортах и майках ходить не принято, сланцы — дурной тон. Футболки, штаны и кроссовки — это супер.
Погода: днём до +20°C, могут быть большие перепады между дневной и ночной температурой воздуха.
Рекомендуем взять с собой дождевик и кроссовки.
В программе возможны изменения с сохранением объёма и качества услуг.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Международный аэропорт Тегерана, время сообщим за 1,5 месяца до поездки
Завершение: Международный аэропорт Тегерана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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