Многоликий Тегеран Вы увидите все важнейшие достопримечательности 🏛️ севера Тегерана. В программе экскурсии:
Дворцовый комплекс Ниаваран — «визитная карточка» Тегерана. Вы услышите здесь о Пехлеви II, последнем шахе Ирана до революции 1979 года, и увидите его роскошные жилые комнаты и личный кабинет. А также оцените традиционные элементы иранской архитектуры: цветные стекла, витражи, мозаики и зеркала.
Дворцовый комплекс Саадабад — бывшая резиденция Пехлеви I, предпоследнего шаха Ирана, и его детей. Я покажу вам Белый и Зеленый дворцы, Военный музей 🖼 и музей Одежды королевской семьи.
Музей Кино — здесь вы познакомитесь с историей 📖 иранского кино 🎥 и погуляете по живописному саду, где в конце XIX века были посажены первые помидоры в Иране.
Рынок Таджриш — вы погрузитесь в колорит настоящего восточного рынка, по которому когда-то гулял Марко Поло.
Горное ущелье Дарбанд — вы отдохнете от городской суеты, подышите свежим воздухом и насладитесь красотой местной природы.
Телебашня Милад — самая высокая башня в Иране. С нее вы сможете рассмотреть Тегеран с высоты птичьего полета.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная, но между удаленными достопримечательностями мы будем перемещаться на такси 🚕 (оплачивается дополнительно)
Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: дворцовый комплекс Ниаваран — 3, 5 евро, дворцовый комплекс Саадабад — 3, 5 евро, музей Кино — 3, 5 евро, смотровая площадка на телебашне — 3, 5 евро
Международные банковские карты в Иране не действуют, нужно иметь наличные деньги
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день! Меня зовут Амит, я живу в Тегеране с рождения и почти 30 лет работаю гидом для русскоговорящих путешественников. С большим удовольствием познакомлю вас с нашей культурой, традициями и обычаями и покажу все самое интересное!