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Неизвестный Тегеран

Насыщенная обзорная прогулка по одному из самых больших и самобытных мегаполисов Азии

Амит
Амит – Гид из Тегерана
Приглашаю погулять по колоритной северной части Тегерана! Вас ждут роскошные дворцы местных правителей, истории 📖 о шахах и их семьях, яркий и шумный рынок и идиллическое горное ущелье.

Я стану для вас надежным и дружелюбным проводником, который поможет расшифровать увиденное и понять загадочную восточную жизнь.
Задать вопросОбычно отвечает за 10 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €75 за экскурсию

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Неизвестный Тегеран
Неизвестный Тегеран

Что вас ожидает

Многоликий Тегеран
Вы увидите все важнейшие достопримечательности 🏛️ севера Тегерана. В программе экскурсии:

  • Дворцовый комплекс Ниаваран — «визитная карточка» Тегерана. Вы услышите здесь о Пехлеви II, последнем шахе Ирана до революции 1979 года, и увидите его роскошные жилые комнаты и личный кабинет. А также оцените традиционные элементы иранской архитектуры: цветные стекла, витражи, мозаики и зеркала.
  • Дворцовый комплекс Саадабад — бывшая резиденция Пехлеви I, предпоследнего шаха Ирана, и его детей. Я покажу вам Белый и Зеленый дворцы, Военный музей 🖼 и музей Одежды королевской семьи.
  • Музей Кино — здесь вы познакомитесь с историей 📖 иранского кино 🎥 и погуляете по живописному саду, где в конце XIX века были посажены первые помидоры в Иране.
  • Рынок Таджриш — вы погрузитесь в колорит настоящего восточного рынка, по которому когда-то гулял Марко Поло.
  • Горное ущелье Дарбанд — вы отдохнете от городской суеты, подышите свежим воздухом и насладитесь красотой местной природы.
  • Телебашня Милад — самая высокая башня в Иране. С нее вы сможете рассмотреть Тегеран с высоты птичьего полета.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, но между удаленными достопримечательностями мы будем перемещаться на такси 🚕 (оплачивается дополнительно)
  • Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: дворцовый комплекс Ниаваран — 3, 5 евро, дворцовый комплекс Саадабад — 3, 5 евро, музей Кино — 3, 5 евро, смотровая площадка на телебашне — 3, 5 евро
  • Международные банковские карты в Иране не действуют, нужно иметь наличные деньги
Неизвестный Тегеран
Неизвестный Тегеран
Неизвестный Тегеран
Неизвестный Тегеран

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Амит
Амит
Добрый день! Меня зовут Амит, я живу в Тегеране с рождения и почти 30 лет работаю гидом для русскоговорящих путешественников. С большим удовольствием познакомлю вас с нашей культурой, традициями и обычаями и покажу все самое интересное!
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