Красный пляж, розовое озеро, тропические леса, яйцевидные дома, роскошные мечети и древние руины — таким откроется для вас Иран. Прокатимся на пароме по Персидскому заливу, окажемся в центре торговли и исследуем соляную пещеру. А сколько местных блюд предстоит попробовать! Ваш гид поможет с мягким погружением в иранскую культуру и кухню, покажет современный Иран и великую Персию. Прогуляемся по дворцам, садам, увидим гробницы правителей и места исторических событий.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Можно с детьми от 4 лет.

Гражданам РФ нужна виза в Иран. Делается в России за 14 дней с нашей помощью.

Иметь с собой наличные деньги в долларах, либо не российскую банковскую карту.

Рекомендации для девушек: голова должна быть покрыта платком, плечи закрыты, рукав не меньше 3/4 и без декольте. Одежда максимально свободная, полностью скрывающая силуэты тела. Брюки можно, но блузка должна полностью прикрывать бедра. Ноги закрыты по щиколотку. Обувь лучше закрытая, сандали официально можно, но не особо принято.

Рекомендации для мужчин: в шортах и майках ходить не принято, сланцы — дурной тон. Возьмите футболки, штаны и кроссовки.

Погода: днём до +20°C, могут быть большие перепады между дневной и ночной температурой воздуха.

Рекомендуем взять с собой дождевик и кроссовки.

В программе возможны изменения с сохранением объёма и качества услуг.

Путешествие можно сделать индивидуальным (от 2 человек) под вашу группу.