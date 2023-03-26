Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Можно с детьми от 4 лет.
Гражданам РФ нужна виза в Иран. Делается в России за 14 дней с нашей помощью.
Иметь с собой наличные деньги в долларах, либо не российскую банковскую карту.
Рекомендации для девушек: голова должна быть покрыта платком, плечи закрыты, рукав не меньше 3/4 и без декольте. Одежда максимально свободная, полностью скрывающая силуэты тела. Брюки можно, но блузка должна полностью прикрывать бедра. Ноги закрыты по щиколотку. Обувь лучше закрытая, сандали официально можно, но не особо принято.
Рекомендации для мужчин: в шортах и майках ходить не принято, сланцы — дурной тон. Возьмите футболки, штаны и кроссовки.
Погода: днём до +20°C, могут быть большие перепады между дневной и ночной температурой воздуха. Рекомендуем взять с собой дождевик и кроссовки.
В программе возможны изменения с сохранением объёма и качества услуг.
Путешествие можно сделать индивидуальным (от 2 человек) под вашу группу.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тегеран, аэропорт, до 11:00
Завершение: Тегеран, аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лада — ваша команда гидов в Тегеране
Провели 1329 экскурсий для 1687 туристов
Меня зовут Лада. Очень люблю свою родину, люблю общаться с людьми, рассказывать им о нашей прекрасной Армении. Оказываю услуги индивидуального гида и водителя с машиной по всей Армении и Еревану, Нагорному Карабаху, Грузии и Ирану. Составляю программы и провожу экскурсии в зависимости от конкретных пожеланий и предпочтений гостей.