Вылетаем в Шираз ранним рейсом. Знакомство со столицей Персии начнём с Розового озера. Фотографии здесь получаются невероятные! Затем посетим комплекс Вакиль, куда входят базар, караван-сари, бани, мечети и имамзаде.

Обязательно побываем в мечети Насир-оль-Мольк. Её называют самой красивой в Иране! И не случайно — мозаика и витражи внутри невероятные. Когда в окна заглядывает солнце, на стенах и полу складывается настоящий калейдоскоп из узоров.

Следующая локация — цитрусовый сад Наранджестан. Прогуляемся по нему и выйдем к традиционному персидскому дому. Затем заглянем в необычную зеркальную мечеть Али-ибн-Хамзе.