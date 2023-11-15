Полюбоваться звёздами в пустыне, побывать в зеркальной мечети и увидеть Розовое озеро
Вы увидите Персию во всей красе: побываете в роскошных дворцах и сделаете невероятные фотографии на фоне витражей в самой красивой мечети в Иране, рассмотрите руины древнего города, сожжённого Александром Македонским, и пройдёте лабиринтами глинобитного городка, будто сошедшего со страниц сказки про Шахерезаду. А ещё проведём уютный вечер в пустыне, считая в небе звёзды.
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Описание
Организационные детали
Индивидуальные и корпоративные туры возможны на любые даты.
Тур состоится, независимо от количества участников.
Программа тура по дням
Прибытие и экскурсия по Тегерану
Встретим вас в аэропорту Тегерана рано утром и отправимся на экскурсию. Увидим башню Азади из белоснежного мрамора, которую называют «Воротами в Тегеран». Побываем во дворце-музее Голестан. Когда-то здесь находилась резиденция королевской династии Каджаров, а сейчас здесь можно увидеть произведения искусства местных художников и скульпторов.
Вечером вас ждёт приветственный ужин.
Розовое озеро, мечеть Насир-оль-Мольк и зеркальная мечеть Али-ибн-Хамзе
Вылетаем в Шираз ранним рейсом. Знакомство со столицей Персии начнём с Розового озера. Фотографии здесь получаются невероятные! Затем посетим комплекс Вакиль, куда входят базар, караван-сари, бани, мечети и имамзаде.
Обязательно побываем в мечети Насир-оль-Мольк. Её называют самой красивой в Иране! И не случайно — мозаика и витражи внутри невероятные. Когда в окна заглядывает солнце, на стенах и полу складывается настоящий калейдоскоп из узоров.
Следующая локация — цитрусовый сад Наранджестан. Прогуляемся по нему и выйдем к традиционному персидскому дому. Затем заглянем в необычную зеркальную мечеть Али-ибн-Хамзе.
Персеполис и Нагше-Ростам
Продолжаем путешествие по стране. На очереди — древний глинобитный город Язд. По пути заедем Персеполис — столицу державы Ахеменидов. История у него непростая: город был основан в 518 году до н. э., а затем его сжёг дотла Александр Македонский в 4 веке н. э.
Ещё побываем в Нагше-Ростам, где находятся гробницы персидских царей. Вечером прибудем в Язд. Почти все дома здесь построены из глины, что создаёт необычный облик городу. Покажется, будто мы перенеслись в прошлое!
Глинобитный город Язд и святилище Атеш Варе Херам Йезд
Побываем в зороастрийском святилище Атеш Варе Херам Йезд и посетим пятничную мечеть, чтобы увидеть самый высокий в Иране минарет. Прогуляемся по саду Довлат Абат.
Следующая локация — площадь Амир Чакмак. Здесь полюбуемся Башнями молчания — погребальными постройками зороастрийцев.
Исфахан: площадь Имама и арочные мосты Си-о-Се Поль и Хаджу
Переедем в Исфахан. После заселения пойдём гулять на площадь Имама, заглянем на восточный базар, чтобы закупиться сувенирами, и полюбуемся каменными арочными мостами Си-о-Се Поль и Хаджу.
Мечеть Имама, дворец Али-Капу и церковь Ванк
Сегодня увидим мечеть Имама и дворец Али-Капу, затем побываем в Армянском квартале Джольфа. А ещё увидим, в какой причудливый ансамбль складываются христианский и мусульманский стили в церкви Ванк.
Город-оазис Кашан, мечеть Ага Бозорг и вечер в пустыне
Отправляемся в город-оазис Кашан. Заедем в горную деревушку Абьян, жители которой носят необычную одежду и разговаривают на собственном диалекте.
Погуляем по саду Фин, любуясь живописными прудами и каналами, а затем посетим мечеть Ага Бозорг. Заглянем в традиционный дом Боруджерди, возведённый правителем для своей невесты Хаши Меди. Постройка украшена роскошной лепниной, барельефами, росписями и фресками.
Вечер проведём в пустыне, любуясь звёздами. Такого неба не увидеть в мегаполисе!
Отъезд
Утром отвезём вас в аэропорт. Если вы улетаете позднее, то сможете ещё прогуляться по Тегерану.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Тегерана, до 09:00Завершение: Аэропорт Тегерана, после 05:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.