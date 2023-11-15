Сказочный тур в сердце Востока: Тегеран, Шираз, Язд, Исфахан и Кашан

Полюбоваться звёздами в пустыне, побывать в зеркальной мечети и увидеть Розовое озеро

Описание
Программа по дням
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Отправляемся в большое путешествие по следам Алладина, в города, где вот-вот пролетит ковёр-самолёт или найдётся волшебная лампа, исполняющая желания.

Вы увидите Персию во всей красе: побываете в роскошных дворцах и сделаете невероятные фотографии на фоне витражей в самой красивой мечети в Иране, рассмотрите руины древнего города, сожжённого Александром Македонским, и пройдёте лабиринтами глинобитного городка, будто сошедшего со страниц сказки про Шахерезаду. А ещё проведём уютный вечер в пустыне, считая в небе звёзды.
Сказочный тур в сердце Востока: Тегеран, Шираз, Язд, Исфахан и Кашан
Сказочный тур в сердце Востока: Тегеран, Шираз, Язд, Исфахан и Кашан
Сказочный тур в сердце Востока: Тегеран, Шираз, Язд, Исфахан и Кашан
Сказочный тур в сердце Востока: Тегеран, Шираз, Язд, Исфахан и Кашан
Сказочный тур в сердце Востока: Тегеран, Шираз, Язд, Исфахан и Кашан
Сказочный тур в сердце Востока: Тегеран, Шираз, Язд, Исфахан и Кашан
Сказочный тур в сердце Востока: Тегеран, Шираз, Язд, Исфахан и Кашан
Сказочный тур в сердце Востока: Тегеран, Шираз, Язд, Исфахан и Кашан
Сказочный тур в сердце Востока: Тегеран, Шираз, Язд, Исфахан и Кашан
Сказочный тур в сердце Востока: Тегеран, Шираз, Язд, Исфахан и Кашан
Сказочный тур в сердце Востока: Тегеран, Шираз, Язд, Исфахан и Кашан
Ближайшие даты:
15
ноя
29
дек
22
фев
6
мар
25
апр
1
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Индивидуальные и корпоративные туры возможны на любые даты.

Тур состоится, независимо от количества участников.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и экскурсия по Тегерану

Встретим вас в аэропорту Тегерана рано утром и отправимся на экскурсию. Увидим башню Азади из белоснежного мрамора, которую называют «Воротами в Тегеран». Побываем во дворце-музее Голестан. Когда-то здесь находилась резиденция королевской династии Каджаров, а сейчас здесь можно увидеть произведения искусства местных художников и скульпторов.

Вечером вас ждёт приветственный ужин.

Прибытие и экскурсия по ТегерануПрибытие и экскурсия по ТегерануПрибытие и экскурсия по ТегерануПрибытие и экскурсия по Тегерану
2 день

Розовое озеро, мечеть Насир-оль-Мольк и зеркальная мечеть Али-ибн-Хамзе

Вылетаем в Шираз ранним рейсом. Знакомство со столицей Персии начнём с Розового озера. Фотографии здесь получаются невероятные! Затем посетим комплекс Вакиль, куда входят базар, караван-сари, бани, мечети и имамзаде.

Обязательно побываем в мечети Насир-оль-Мольк. Её называют самой красивой в Иране! И не случайно — мозаика и витражи внутри невероятные. Когда в окна заглядывает солнце, на стенах и полу складывается настоящий калейдоскоп из узоров.

Следующая локация — цитрусовый сад Наранджестан. Прогуляемся по нему и выйдем к традиционному персидскому дому. Затем заглянем в необычную зеркальную мечеть Али-ибн-Хамзе.

Розовое озеро, мечеть Насир-оль-Мольк и зеркальная мечеть Али-ибн-ХамзеРозовое озеро, мечеть Насир-оль-Мольк и зеркальная мечеть Али-ибн-ХамзеРозовое озеро, мечеть Насир-оль-Мольк и зеркальная мечеть Али-ибн-ХамзеРозовое озеро, мечеть Насир-оль-Мольк и зеркальная мечеть Али-ибн-ХамзеРозовое озеро, мечеть Насир-оль-Мольк и зеркальная мечеть Али-ибн-Хамзе
3 день

Персеполис и Нагше-Ростам

Продолжаем путешествие по стране. На очереди — древний глинобитный город Язд. По пути заедем Персеполис — столицу державы Ахеменидов. История у него непростая: город был основан в 518 году до н. э., а затем его сжёг дотла Александр Македонский в 4 веке н. э.

Ещё побываем в Нагше-Ростам, где находятся гробницы персидских царей. Вечером прибудем в Язд. Почти все дома здесь построены из глины, что создаёт необычный облик городу. Покажется, будто мы перенеслись в прошлое!

Персеполис и Нагше-РостамПерсеполис и Нагше-РостамПерсеполис и Нагше-РостамПерсеполис и Нагше-Ростам
4 день

Глинобитный город Язд и святилище Атеш Варе Херам Йезд

Побываем в зороастрийском святилище Атеш Варе Херам Йезд и посетим пятничную мечеть, чтобы увидеть самый высокий в Иране минарет. Прогуляемся по саду Довлат Абат.

Следующая локация — площадь Амир Чакмак. Здесь полюбуемся Башнями молчания — погребальными постройками зороастрийцев.

Глинобитный город Язд и святилище Атеш Варе Херам ЙездГлинобитный город Язд и святилище Атеш Варе Херам ЙездГлинобитный город Язд и святилище Атеш Варе Херам ЙездГлинобитный город Язд и святилище Атеш Варе Херам ЙездГлинобитный город Язд и святилище Атеш Варе Херам Йезд
5 день

Исфахан: площадь Имама и арочные мосты Си-о-Се Поль и Хаджу

Переедем в Исфахан. После заселения пойдём гулять на площадь Имама, заглянем на восточный базар, чтобы закупиться сувенирами, и полюбуемся каменными арочными мостами Си-о-Се Поль и Хаджу.

Исфахан: площадь Имама и арочные мосты Си-о-Се Поль и ХаджуИсфахан: площадь Имама и арочные мосты Си-о-Се Поль и ХаджуИсфахан: площадь Имама и арочные мосты Си-о-Се Поль и ХаджуИсфахан: площадь Имама и арочные мосты Си-о-Се Поль и ХаджуИсфахан: площадь Имама и арочные мосты Си-о-Се Поль и ХаджуИсфахан: площадь Имама и арочные мосты Си-о-Се Поль и ХаджуИсфахан: площадь Имама и арочные мосты Си-о-Се Поль и ХаджуИсфахан: площадь Имама и арочные мосты Си-о-Се Поль и Хаджу
6 день

Мечеть Имама, дворец Али-Капу и церковь Ванк

Сегодня увидим мечеть Имама и дворец Али-Капу, затем побываем в Армянском квартале Джольфа. А ещё увидим, в какой причудливый ансамбль складываются христианский и мусульманский стили в церкви Ванк.

Мечеть Имама, дворец Али-Капу и церковь ВанкМечеть Имама, дворец Али-Капу и церковь ВанкМечеть Имама, дворец Али-Капу и церковь ВанкМечеть Имама, дворец Али-Капу и церковь ВанкМечеть Имама, дворец Али-Капу и церковь Ванк
7 день

Город-оазис Кашан, мечеть Ага Бозорг и вечер в пустыне

Отправляемся в город-оазис Кашан. Заедем в горную деревушку Абьян, жители которой носят необычную одежду и разговаривают на собственном диалекте.

Погуляем по саду Фин, любуясь живописными прудами и каналами, а затем посетим мечеть Ага Бозорг. Заглянем в традиционный дом Боруджерди, возведённый правителем для своей невесты Хаши Меди. Постройка украшена роскошной лепниной, барельефами, росписями и фресками.

Вечер проведём в пустыне, любуясь звёздами. Такого неба не увидеть в мегаполисе!

Город-оазис Кашан, мечеть Ага Бозорг и вечер в пустынеГород-оазис Кашан, мечеть Ага Бозорг и вечер в пустынеГород-оазис Кашан, мечеть Ага Бозорг и вечер в пустынеГород-оазис Кашан, мечеть Ага Бозорг и вечер в пустынеГород-оазис Кашан, мечеть Ага Бозорг и вечер в пустыне
8 день

Отъезд

Утром отвезём вас в аэропорт. Если вы улетаете позднее, то сможете ещё прогуляться по Тегерану.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тегерана, до 09:00
Завершение: Аэропорт Тегерана, после 05:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тегерана

Групповые
На машине
Летние
Активный отдых
Выездные
Многодневные туры

Похожие туры из Тегерана

Иранская мозаика: пять колоритных городов и одна деревня
🚗 На машине
Авторский тур
8 дней
Иранская мозаика: пять колоритных городов и одна деревня
Ощутить атмосферу востока и попробовать не сойти с ума от невероятной красоты дворцов и мечетей
Тегеран
6 ноя
13 ноя
20 ноя
27 ноя
$1 500 за человека
Краски Ирана: дворцы, пустыня и глиняный город
🚗 На машине
Авторский тур
10 дней
Краски Ирана: дворцы, пустыня и глиняный город
Рассмотреть умопомрачительные узоры мечетей и домов, побывать на розовом озере и побегать по дюнам
Международный аэропорт Тегерана, время - по догово...
$1 690 за человека
Загадки древней Персии: тур по городам Ирана
Авторский тур
8 дней
Загадки древней Персии: тур по городам Ирана
Побывать в 8 городах, прикоснуться к вековой культуре и полюбоваться орнаментами и мозаикой
Тегеран, аэропорт, утро. Просьба покупать билеты т...
2 ноя
3 мар
14 апр
97 900 за человека
Обратите внимание на другие экскурсии в Тегеране
Все экскурсии в Тегеране
ХОРОШО
🧭
ТАМ