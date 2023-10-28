Погулять по красному песку, прокатиться на лодке по мангровым зарослям и лизнуть соляные горы
Если города Ирана впечатляют рукотворными достопримечательностями, то острова поразят вас своей необычной природой.
Здесь иногда кажется, что это другая планета! Мы исследуем каньоны, заглянем в соляную пещеру и рассмотрим цветные скалы. Будем ловить в объективы выпрыгивающих из воды дельфинов и купаться в бирюзовой воде.
Вы попробуете традиционные блюда, закупитесь сладостями и шафраном и потопчете ярко-красный песок заповедного пляжа. А один день проведём в столице и посетим её самые знаменитые локации.
Здесь иногда кажется, что это другая планета! Мы исследуем каньоны, заглянем в соляную пещеру и рассмотрим цветные скалы. Будем ловить в объективы выпрыгивающих из воды дельфинов и купаться в бирюзовой воде.
Вы попробуете традиционные блюда, закупитесь сладостями и шафраном и потопчете ярко-красный песок заповедного пляжа. А один день проведём в столице и посетим её самые знаменитые локации.
Ближайшие даты:
28
окт
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 18+
Для девушек: голова должна быть покрыта платком, плечи закрыты, рукав не меньше 3/4 и без декольте. Одежда должна быть максимально свободной, полностью скрывающей силуэты тела. Брюки можно, но блузка должна полностью прикрывать бедра, ноги должны быть закрыты по щиколотку. Обувь лучше закрытая, сандалии официально можно, но не особо принято.
Для мужчин: в шортах и майках ходить не принято, но можно на островах. Футболки, штаны и кроссовки — это супер.
Днём на островах до +27-30°C, В Тегеране +10-15°C.
Рекомендуем взять с собой дождевик и кроссовки.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Тегеран, время встречи зависит от времени вашего рейсаЗавершение: Тегеран, утро
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Стас — ваш гид в Тегеране
Привет! Вместе с командой влюблённых в своё дело гидов мы занимаемся организацией авторских путешествий по России и другим странам. Мы станем вашими проводниками на пути исследования удивительного и многогранного мира, поможем совершить удивляющие открытия и покорить новые вершины!
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