Если города Ирана впечатляют рукотворными достопримечательностями, то острова поразят вас своей необычной природой. Здесь иногда кажется, что это другая планета! Мы исследуем каньоны, заглянем в соляную пещеру и рассмотрим цветные скалы. Будем ловить в объективы выпрыгивающих из воды дельфинов и купаться в бирюзовой воде. Вы попробуете традиционные блюда, закупитесь сладостями и шафраном и потопчете ярко-красный песок заповедного пляжа. А один день проведём в столице и посетим её самые знаменитые локации.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 18+

Для девушек: голова должна быть покрыта платком, плечи закрыты, рукав не меньше 3/4 и без декольте. Одежда должна быть максимально свободной, полностью скрывающей силуэты тела. Брюки можно, но блузка должна полностью прикрывать бедра, ноги должны быть закрыты по щиколотку. Обувь лучше закрытая, сандалии официально можно, но не особо принято.

Для мужчин: в шортах и майках ходить не принято, но можно на островах. Футболки, штаны и кроссовки — это супер.

Днём на островах до +27-30°C, В Тегеране +10-15°C.

Рекомендуем взять с собой дождевик и кроссовки.