Персидское очарование пленяет с первого взгляда на роскошный декор дворцов и мозаичную синеву мечетей. Едем в страну восточного колорита и гостеприимства, чтобы восхищаться затейливыми узорами, бродить по уютным улочкам древних городов и пройти по следам империи Дария и Ксеркса. Только побывав в Исфахане, вы уже увидите «половину мира», а сколько ещё чудес ждут вас в этом путешествии!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Для въезда в Иран необходимы:

Действующий загранпаспорт.

Для вакцинированных туристов — свидетельство о вакцинации на английском языке, подтверждающее полную вакцинацию, сделанную не менее чем за 15 дней до прибытия в Иран. Для невакцинированных туристов — отрицательный ПЦР-тест на английском языке, полученный не позднее, чем за 72 часа до прибытия в Иран.

Страховка (должно быть написано, что подходит для Ирана)

Виза (оформляется заранее через посольство или в аэропорту по прилёте)

Заполненная до прибытия в Иран на английском языке анкета «Self-Declaration Form», которая предоставляется в самолёте.

Для женщин также необходим платок на голову.

Возможно участие с детьми от 6 лет.

Рекомендованный рейсы:

Туда:

рейс N4-1651 «Nordwind Airlines» (Москва — Тегеран):

00:35 — вылет из аэропорта Москвы (Шереметьево)

05:10 — прилёт в Тегеран

Обратно:

рейс N4-1652 «Nordwind Airlines» (Тегеран — Москва):

06:40 — вылет из аэропорта Тегерана

10:25 — прилёт в Москву (Шереметьево)