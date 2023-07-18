Побывать в 8 городах, прикоснуться к вековой культуре и полюбоваться орнаментами и мозаикой
Едем в страну восточного колорита и гостеприимства, чтобы восхищаться затейливыми узорами, бродить по уютным улочкам древних городов и пройти по следам империи Дария и Ксеркса.
Только побывав в Исфахане, вы уже увидите «половину мира», а сколько ещё чудес ждут вас в этом путешествии!
июл
авг
сен
ноя
Описание
Организационные детали
Для въезда в Иран необходимы:
Действующий загранпаспорт.
Для вакцинированных туристов — свидетельство о вакцинации на английском языке, подтверждающее полную вакцинацию, сделанную не менее чем за 15 дней до прибытия в Иран. Для невакцинированных туристов — отрицательный ПЦР-тест на английском языке, полученный не позднее, чем за 72 часа до прибытия в Иран.
Страховка (должно быть написано, что подходит для Ирана)
Виза (оформляется заранее через посольство или в аэропорту по прилёте)
Заполненная до прибытия в Иран на английском языке анкета «Self-Declaration Form», которая предоставляется в самолёте.
Для женщин также необходим платок на голову.
Возможно участие с детьми от 6 лет.
Рекомендованный рейсы:
Туда:
рейс N4-1651 «Nordwind Airlines» (Москва — Тегеран):
00:35 — вылет из аэропорта Москвы (Шереметьево)
05:10 — прилёт в Тегеран
Обратно:
рейс N4-1652 «Nordwind Airlines» (Тегеран — Москва):
06:40 — вылет из аэропорта Тегерана
10:25 — прилёт в Москву (Шереметьево)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Тегеран, аэропорт, утро. Просьба покупать билеты только после согласования времени вылета. Рекомендуем рейсы с прилётом в Тегеран в 05:10Завершение: Тегеран, аэропорт, утро. Рекомендованное время вылета - 06:40
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.