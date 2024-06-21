8 часов
Индивидуальная
Пригородные замки Дублина
Средневековые сооружения, легенды о привидениях и самые яркие страницы истории Ирландии
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
€270 за человека
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по джойсовскому Дублину: «Улисс» и его тайны
Пройдите по маршруту Леопольда Блума и узнайте, как Дублин стал неотъемлемой частью романа «Улисс». Откройте для себя город глазами Джеймса Джойса
Начало: У ворот Garden of Remembrance
Завтра в 10:00
9 авг в 10:00
€174 за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Порт Дан Лири: морские ворота Ирландии
Гавань Дан Лири в 10 км от Дублина - идеальное место для прогулок вдоль пирса, наслаждения морскими видами и открытия интересных историй
Начало: На набережной Дан Лири
Завтра в 11:00
9 авг в 11:00
€174 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММая21 июня 2024Спасибо Владимиру за экскурсию. Было очень интересно.
- ЮЮлия28 марта 2024👍👍👍
- ЭЭвелина2 декабря 2023Отличная экскурсия, понравилось всей семье! Было много интересной информации и потрясающие виды: замки, парки, природа! Спасибо, Владимир!
Ответы на вопросы от путешественников по Дублину в категории «Что ещё посмотреть»
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Сколько стоит экскурсия по Дублину в августе 2024
Сейчас в Дублине в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 174 до 270. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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