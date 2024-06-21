Что ещё посмотреть – экскурсии в Дублине

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Дублине на русском языке, цены от €174. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Пригородные замки Дублина
На машине
36 отзывов
8 часов
Индивидуальная
Пригородные замки Дублина
Средневековые сооружения, легенды о привидениях и самые яркие страницы истории Ирландии
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
270 за человека
По следам романа «Улисс»
Пешая
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по джойсовскому Дублину: «Улисс» и его тайны
Пройдите по маршруту Леопольда Блума и узнайте, как Дублин стал неотъемлемой частью романа «Улисс». Откройте для себя город глазами Джеймса Джойса
Начало: У ворот Garden of Remembrance
Завтра в 10:00
9 авг в 10:00
174 за всё до 6 чел.
Порт Дан Лири: морские ворота Ирландии
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Порт Дан Лири: морские ворота Ирландии
Гавань Дан Лири в 10 км от Дублина - идеальное место для прогулок вдоль пирса, наслаждения морскими видами и открытия интересных историй
Начало: На набережной Дан Лири
Завтра в 11:00
9 авг в 11:00
174 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Дублину в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дублине
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Пригородные замки Дублина
  2. По следам романа «Улисс»
  3. Порт Дан Лири: морские ворота Ирландии
Сколько стоит экскурсия по Дублину в августе 2024
Сейчас в Дублине в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 174 до 270. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Дублине (Ирландия 🇮🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Что ещё посмотреть», 37 ⭐ отзывов, цены от €174. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Ирландии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам