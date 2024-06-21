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информацию о жизни в стране изнутри, а что стоит наш гастрономический опыт!!! Владимир, еще раз спасибо!!! Если вы еще сомневаетесь, то настоятельно рекомендуем Владимира в качестве гида и проводника по знакомству с Ирландией. Очень жалеем, что не взяли несколько экскурсий!