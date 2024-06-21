Однодневные – экскурсии в Дублине

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Дублине на русском языке, цены от €270. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Пригородные замки Дублина
На машине
36 отзывов
8 часов
Индивидуальная
Пригородные замки Дублина
Средневековые сооружения, легенды о привидениях и самые яркие страницы истории Ирландии
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
270 за человека
Путешествие по восточному побережью Ирландии
На машине
5 отзывов
8 часов
Индивидуальная
Восточное побережье Ирландии: от замка Ардгилиан до Карлингфорда
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по восточному побережью Ирландии. Вас ждут величественные замки, живописные пейзажи и аутентичные ирландские городки
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
350 за человека
Сады Пауэрскорт и монастырский город Глендалок
На машине
4 отзыва
8 часов
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по садам Пауэрскорт и Глендалоку
Погрузитесь в красоту садов Пауэрскорт и историческую атмосферу Глендалока. Узнайте о жизни Святого Кевина и насладитесь уникальными пейзажами Ирландии
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мая
    21 июня 2024
    Пригородные замки Дублина
    Спасибо Владимиру за экскурсию. Было очень интересно.
  • A
    Aleksandra
    30 мая 2024
    Путешествие по восточному побережью Ирландии
    Остались очень довольны экскурсией. было очень интересно. увидели прекрасные пейзажи.
  • Ю
    Юлия
    28 марта 2024
    Пригородные замки Дублина
    👍👍👍
    👍👍👍
  • С
    Сергей
    27 марта 2024
    Путешествие по восточному побережью Ирландии
    Всё было очень интересно. Удивительные развалины старинных замков, очаровательное побережье, получилось полюбоваться тюленем. Очень вкусный и сытный обед. 8 -ми
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    часов не хватает. В каждом из тех мест, что посетили, хочется провести весь день. Владимир интересный рассказчик, так что время пролетело незаметно и узнали много интересного из истории Ирландии

    Всё было очень интересно. Удивительные развалины старинных замков, очаровательное побережье, получилось полюбоваться тюленем. Очень вкусный иВсё было очень интересно. Удивительные развалины старинных замков, очаровательное побережье, получилось полюбоваться тюленем. Очень вкусный иВсё было очень интересно. Удивительные развалины старинных замков, очаровательное побережье, получилось полюбоваться тюленем. Очень вкусный иВсё было очень интересно. Удивительные развалины старинных замков, очаровательное побережье, получилось полюбоваться тюленем. Очень вкусный иВсё было очень интересно. Удивительные развалины старинных замков, очаровательное побережье, получилось полюбоваться тюленем. Очень вкусный иВсё было очень интересно. Удивительные развалины старинных замков, очаровательное побережье, получилось полюбоваться тюленем. Очень вкусный иВсё было очень интересно. Удивительные развалины старинных замков, очаровательное побережье, получилось полюбоваться тюленем. Очень вкусный и
  • Н
    Надежда
    6 марта 2024
    Сады Пауэрскорт и монастырский город Глендалок
    Все очень понравилось!. Владимир - внимательный, пунктуальный человек. Интересна и позновательна экскурсия! Хорошо знает историю Ирландии. Большое спасибо!
  • Э
    Эвелина
    2 декабря 2023
    Пригородные замки Дублина
    Отличная экскурсия, понравилось всей семье! Было много интересной информации и потрясающие виды: замки, парки, природа! Спасибо, Владимир!
  • А
    Александр
    14 мая 2022
    Путешествие по восточному побережью Ирландии
    Экскурсия очень понравилась, маршрут был интересный. Кроме того, Владимир много рассказал о стране и ее истории и ответил на все мои вопросы. Я доволен.
  • Н
    Наталья
    5 мая 2019
    Сады Пауэрскорт и монастырский город Глендалок
    Добрый день!!! Хотим выразить благодарность Владимиру за замечательную экскурсию!! Мы провели незабываемый день!!! Владимир познакомил нас с пригородами Дублина, дал
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    информацию о жизни в стране изнутри, а что стоит наш гастрономический опыт!!! Владимир, еще раз спасибо!!! Если вы еще сомневаетесь, то настоятельно рекомендуем Владимира в качестве гида и проводника по знакомству с Ирландией. Очень жалеем, что не взяли несколько экскурсий!

  • П
    Полина
    8 февраля 2019
    Сады Пауэрскорт и монастырский город Глендалок
    Добрый день всем! Экскурсия очень понравилась! Владимир -прекрасно владеет материалом и знаете, он хочет поделиться Ирландией, сделать так, чтобы вы
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    ее полюбили:) Мы любим природу, поэтому сады, водопад, горы, монастырское поселение - все очень красивое и рады были, что смогли увидеть. Еще для нас важно было, что недалеко от Дублина ехать. ps. ресторанчик около Глендалока с литературной комнатой - супер!:) Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Дублину в категории «Однодневные»

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Сколько стоит экскурсия по Дублину в августе 2024
Сейчас в Дублине в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 270 до 350. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Дублине (Ирландия 🇮🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Однодневные», 45 ⭐ отзывов, цены от €270. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Ирландии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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