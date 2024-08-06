8 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Пригородные замки Дублина
Начало: Ваш отель
Расписание: с понедельника по воскресенье с 9.30
Завтра в 14:00
7 авг в 09:00
€320 за всё до 2 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: По средневековым улицам Килкенни, посещение Замка и Собора
Прогулка по историческим местам Килкенни, включая замок, собор и музей пивоварни. Насладитесь ирландскими пейзажами и вкусом эля
Начало: Ваш отель
Расписание: с понедельника по воскресенье с 9.30
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
€600 за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия в Карлингфорд и Хоут с посещением замка Ардгилиан
Увлекательное путешествие по Восточному побережью Ирландии, включающее посещение Карлингфорда, Балбригана и Хоута. Узнайте больше о замках и истории этих мест
Начало: У Вашего отеля
Расписание: с понедельника по воскресенье с 9.30
Завтра в 17:00
7 авг в 09:00
€350 за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Дублину в категории «Популярные экскурсии»
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Сколько стоит экскурсия по Дублину в августе 2024
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