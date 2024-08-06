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1 чел. По популярности 1 отзыв 8 часов Индивидуальная до 2 чел. Пригородные замки Дублина Начало: Ваш отель Расписание: с понедельника по воскресенье с 9.30 € 320 за всё до 2 чел. 8 часов Индивидуальная до 6 чел. Индивидуальная экскурсия: По средневековым улицам Килкенни, посещение Замка и Собора Прогулка по историческим местам Килкенни, включая замок, собор и музей пивоварни. Насладитесь ирландскими пейзажами и вкусом эля Начало: Ваш отель Расписание: с понедельника по воскресенье с 9.30 € 600 за всё до 6 чел. 8 часов Индивидуальная до 1 чел. Индивидуальная экскурсия в Карлингфорд и Хоут с посещением замка Ардгилиан Увлекательное путешествие по Восточному побережью Ирландии, включающее посещение Карлингфорда, Балбригана и Хоута. Узнайте больше о замках и истории этих мест Начало: У Вашего отеля Расписание: с понедельника по воскресенье с 9.30 € 350 за экскурсию Другие экскурсии Дублина

Ответы на вопросы от путешественников по Дублину в категории «Популярные экскурсии»

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