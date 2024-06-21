8 часов
Индивидуальная
Пригородные замки Дублина
Средневековые сооружения, легенды о привидениях и самые яркие страницы истории Ирландии
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
€270 за человека
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по главным местам Дублина и его истории
Погрузитесь в атмосферу Дублина, исследуя его исторические уголки и знаменитые пабы в районе Темпл Бар. Узнайте больше о культуре и традициях Ирландии
Начало: Saint Stephens Green
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
€280 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по джойсовскому Дублину: «Улисс» и его тайны
Пройдите по маршруту Леопольда Блума и узнайте, как Дублин стал неотъемлемой частью романа «Улисс». Откройте для себя город глазами Джеймса Джойса
Начало: У ворот Garden of Remembrance
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
€174 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММая21 июня 2024Спасибо Владимиру за экскурсию. Было очень интересно.
- ЮЮлия28 марта 2024👍👍👍
- ЭЭвелина2 декабря 2023Отличная экскурсия, понравилось всей семье! Было много интересной информации и потрясающие виды: замки, парки, природа! Спасибо, Владимир!
- ИИлья10 сентября 2023Отличная экскурсия в первый раз познакомиться с центром Дублина
- TTal5 сентября 2023Великолепная экскурсия, много любопытных исторических фактов, прекрасное планирование искурси, чтобы всем было интересно и комфортно. Спасибо большое Андрей, мы очень в восторге от видов и информации об Темпл Бара!
- ККсения5 сентября 2023Отличная прогулка! Насыщено и при этом совсем не утомительно; много нового и интересного; очень приятный город и прекрасный гид! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Дублину в категории «Все»
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Сколько стоит экскурсия по Дублину в августе 2024
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