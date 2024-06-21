М Мая Пригородные замки Дублина Спасибо Владимиру за экскурсию. Было очень интересно.

Ю Юлия Пригородные замки Дублина 👍👍👍

Э Эвелина Пригородные замки Дублина Отличная экскурсия, понравилось всей семье! Было много интересной информации и потрясающие виды: замки, парки, природа! Спасибо, Владимир!

И Илья По закоулкам Темпл Бара Отличная экскурсия в первый раз познакомиться с центром Дублина

T Tal По закоулкам Темпл Бара Великолепная экскурсия, много любопытных исторических фактов, прекрасное планирование искурси, чтобы всем было интересно и комфортно. Спасибо большое Андрей, мы очень в восторге от видов и информации об Темпл Бара!