Teeling Whiskey Distillery стала первой из новых винокурен, открытых в Дублине за более чем 125 лет, возвратившей искусство производства виски в самый центр города. Расположенная в Те-Либертис, историческом районе Дублина, который многие годы ассоциировался с пивоварением и винокурением, новая винокурня использует метод тройной перегонки в медном перегонном кубе, возрождая традиции Дублина по производству виски.
Вас ждут достопримечательности, запахи, звуки и вкусы полностью функционирующей винокурни в ходе тура с гидом, а также дегустация нескольких напитков бренда Teeling, отмеченных наградами.
Винокурня Teeling Whiskey работает без выходных, имеет бар Bang Bang, где вы сможете попробовать редкие сорта виски и сделанные вручную коктейли, приобрести сувениры Teeling Whiskey на память и посетить кафе Phoenix Café, в котором вам предложат фирменный местный чай и кофе, а также всевозможные местные сладости и соленые закуски.
Обратите внимание: на этапе бронирования и по прибытии местный туроператор попросит участников указать, соблюдали ли они самоизоляцию в течение 14 дней согласно распоряжениям правительства Ирландии. Это касается тех, кто приехал из стран, не входящих в «зеленый список». Если путешествующие не соблюдали карантин, они не смогут принять участие в туре. Актуальный зеленый список стран см. по сссылке: https://www.gov.ie/en/publication/8868e-view-the
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