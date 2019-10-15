Teeling Whiskey Distillery стала первой из новых винокурен, открытых в Дублине за более чем 125 лет, возвратившей искусство производства виски в самый центр города. Расположенная в Те-Либертис, историческом районе Дублина, который многие годы ассоциировался с пивоварением и винокурением, новая винокурня использует метод тройной перегонки в медном перегонном кубе, возрождая традиции Дублина по производству виски.

Вас ждут достопримечательности, запахи, звуки и вкусы полностью функционирующей винокурни в ходе тура с гидом, а также дегустация нескольких напитков бренда Teeling, отмеченных наградами.

Винокурня Teeling Whiskey работает без выходных, имеет бар Bang Bang, где вы сможете попробовать редкие сорта виски и сделанные вручную коктейли, приобрести сувениры Teeling Whiskey на память и посетить кафе Phoenix Café, в котором вам предложат фирменный местный чай и кофе, а также всевозможные местные сладости и соленые закуски.