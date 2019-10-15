Дублин: тур с дегустацией в винокурне Teeling Whiskey

Ощутите дух Дублина в рамках самостоятельной экскурсии по полностью функционирующей винокурне, первой из новых

4.6
123 отзыва
В группе
до 6 чел.
Ощутите дух Дублина в рамках самостоятельной экскурсии по полностью функционирующей винокурне, первой из новых винокурен, открытых в Дублине за более чем 125 лет, а затем продегустируйте отмеченные наградами сорта виски.
Дублин: тур с дегустацией в винокурне Teeling Whiskey
Дублин: тур с дегустацией в винокурне Teeling Whiskey
Дублин: тур с дегустацией в винокурне Teeling Whiskey
Дублин: тур с дегустацией в винокурне Teeling Whiskey
Дублин: тур с дегустацией в винокурне Teeling Whiskey
Дублин: тур с дегустацией в винокурне Teeling Whiskey
Дублин: тур с дегустацией в винокурне Teeling Whiskey
Дублин: тур с дегустацией в винокурне Teeling Whiskey
Дублин: тур с дегустацией в винокурне Teeling Whiskey
Дублин: тур с дегустацией в винокурне Teeling Whiskey
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Teeling Whiskey Distillery стала первой из новых винокурен, открытых в Дублине за более чем 125 лет, возвратившей искусство производства виски в самый центр города. Расположенная в Те-Либертис, историческом районе Дублина, который многие годы ассоциировался с пивоварением и винокурением, новая винокурня использует метод тройной перегонки в медном перегонном кубе, возрождая традиции Дублина по производству виски.
Вас ждут достопримечательности, запахи, звуки и вкусы полностью функционирующей винокурни в ходе тура с гидом, а также дегустация нескольких напитков бренда Teeling, отмеченных наградами.
Винокурня Teeling Whiskey работает без выходных, имеет бар Bang Bang, где вы сможете попробовать редкие сорта виски и сделанные вручную коктейли, приобрести сувениры Teeling Whiskey на память и посетить кафе Phoenix Café, в котором вам предложат фирменный местный чай и кофе, а также всевозможные местные сладости и соленые закуски.
Обратите внимание: на этапе бронирования и по прибытии местный туроператор попросит участников указать, соблюдали ли они самоизоляцию в течение 14 дней согласно распоряжениям правительства Ирландии. Это касается тех, кто приехал из стран, не входящих в «зеленый список». Если путешествующие не соблюдали карантин, они не смогут принять участие в туре. Актуальный зеленый список стран см. по сссылке: https://www.gov.ie/en/publication/8868e-view-the covid-19 -travel-advice-list/

Ответы на вопросы

Что входит
  • Тур с гидом по функционирующей винокурне
  • Дегустация отмеченных наградами сортов виски Teeling
  • Вход в выставочный зал, рассказывающий об истории дублинского виски
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Туры проводятся с 20-минутными интервалами
  • В пиковый сезон рекомендуем забронировать тур заранее
  • Для участия в дегустации вам должно исполниться 18 лет
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 123 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
86
4
24
3
10
2
2
1
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
15 окт 2019
(Германия)
Персональный тур на английском языке является информативным, а также позволяет индивидуальные вопросы. Группа, которую я использовал, была управляемой, и все могли видеть все. Однако из-за персонального тура были ограничения по времени, поэтому вам, возможно, придется подождать 30 минут, чтобы отправиться в тур. Поэтому желательно появиться там в 2 или 3 часа дня, чтобы у вас все еще было достаточно подъема на вечер. Или есть любители виски до полудня?
T
17 сен 2019
(Австрия)
Я был в восторге от посещения спиртзавода Jameson несколько лет назад, не зная причины этого. Поэтому на этот раз я выбрал Teeling Distillery и был полон энтузиазма с первой минуты тура. В отличие от Jameson Distillery, Teeling Distillery обеспечивает очень хорошее представление о производстве и распространении виски. Фотографирование и съемка разрешены в любое время и в любом месте, а также желательно. Тур сопровождается гидом (в нашем случае чрезвычайно милой и компетентной Мишель). Задать вопросы гида можно в любое время. Мы выбрали «маленький тур» (около 17 евро). В дополнение к бокалу виски в стоимость входит коктейль. Этот вариант рекомендуется для всех, кто не очень знаком с виски или хочет сначала попробовать его на вкус. В конце тура вы также узнаете рецепт вкусного коктейля, который нужно подражать.
C
30 апр 2019
(США)
Тилинг - один из моих любимых виски, и этот тур подтвердил это. Джон Тилинг вышел и поприветствовал нас, прежде чем мы переехали в следующую комнату, чтобы наблюдать за процессом приготовления виски. Кэти была нашим гидом, и она была восхитительна и очень хорошо осведомлена. Тур был довольно коротким, и это было хорошо, потому что оставалось достаточно времени, чтобы попробовать виски. Я купил пропуск Spirit of Dublin, поэтому я попробовал всего четыре сорта виски. Оно того стоит!

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