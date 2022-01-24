EPIC Ирландский музей эмиграции

Откройте для себя историю ирландцев

4.8
104 отзыва
В группе
EPIC Ирландский музей эмиграции
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Когда-либо думал, что ирландская история была загадкой? Ну, здесь есть место, чтобы прояснить ситуацию. EPIC рассказывает историю ирландской миграции и позволяет вам пройти по стопам десяти миллионов человек, которые покинули Ирландию и путешествовали по всему миру.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Доступ к EPIC
Что не входит
  • Посещение Центра семейной истории
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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