Когда-либо думал, что ирландская история была загадкой? Ну, здесь есть место, чтобы прояснить ситуацию. EPIC рассказывает историю ирландской миграции и позволяет вам пройти по стопам десяти миллионов человек, которые покинули Ирландию и путешествовали по всему миру.