14 отзывов оставили туристы

«Визитные карточки» Дублина Я покажу микс из самых популярных мест Дублина. Вы рассмотрите здание Тринити-колледжа, основанного в 1592 году королевой Елизаветой I, отдохнете в любимом местными жителями парке святого Стефана и услышите историю легендарного собора святого Патрика. А еще погуляете по шумной торговой улице Графтон и прочувствуете любовь ирландцев к шумным вечеринкам, живой музыке и Гиннессу в районе Темпл Бар.
Дублин изнутри Вы увидите не только главные достопримечательности города, но и скрытые от толп туристов места. Например, мемориал, посвященный голоду, сад Памяти, таинственное кладбище Гугенотов и слепки найденных в Дублине артефактов времен викингов. Я расскажу о местной истории, бытовой жизни ирландцев и их отношении к политике, реформам и окружающему миру.
Организационные детали
Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Место встречи для начала у шпиля the Spire.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Екатерина. Я родом из Санкт-Петербурга, но сейчас живу и учусь в Дублине. Я люблю Ирландию с ее богатой историей и немного провинциальным ритмом жизни. С радостью поделюсь с вами знаниями, эмоциями и самыми интересными местами города!
Спасибо Екатерине за познавательную экскурсию. Даже живя в Дублине, открыла для себя много нового и интересного.
Лариса
9 марта 2020
Компания трех взрослых туристов со стажем прекрасно провела время с Екатериной... Очень профессионально был составлен маршрут и сопровождающий рассказ. Очень простым языком были рассказаны очень интересные события и факты жизни Ирландии! Рекомендую всем, кто хочет совместить изучение истории города с интересным рассказом прекрасной девушки
Екатерина
2 марта 2020
Очень довольны нашей экскурсией с Екатериной! 3 часа пролетели незаметно, слушать гида было легко и очень интересно, обязательно порекомендую Екатерину друзьям, которые собираются в Дублин! Спасибо большое
Андрей
4 февраля 2020
26 января мы провели обзорную экскурсию по Дублину с Екатериной. Сразу хочу поблагодарить Катю за пунктуальность и корректность в организации нашей прогулки. Несмотря на ненастную погоду, мы прошли большой маршрут, увидели все самое интересное в городе, зашли в незаметные уголки и знаковые заведения. Услышали и увидели много неожиданного и малозаметного для внешнего наблюдателя. Многое поняли про менталитет и психологию местных жителей. В итоге Катя провела с нами даже больше обещанного времени, а в конце нам все ещё не хотелось расставаться. Ещё раз спасибо за насыщенное и комфортное время, проведённое на экскурсии! Татьяна и Андрей
Петр
9 января 2020
отличная экскурсия для знакомства с Дублином и историей Ирландии. Екатерина очень приятный человек, рассказала не только то, что предусмотрено экскурсией, но и о современной повседневной жизни в городе. Экскурсия подойдёт тем, кто первый раз в Ирландии и Дублине и успел прочитать только треть путеводителя в самолёте :) Единственным небольшим минусом в экскурсии было то, что она началась в 15-30, в январе рано темнеет и в 17-00 закрываются парки, так что в один мы попали, уговорив охранника пустить нас на минутку, а в другой не попали совсем. Но в целом осталось очень приятное впечатление, Екатерина посоветовала, куда можно сходить в Дублине и съездить за пределами города.
Михаил
31 декабря 2019
Всё прошло великолепно. Катя всё рассказала и показала, сориентировала на дальнейшее познание Дублина. Очень познавательная и насыщенная экскурсия. Спасибо!
Ольга
23 декабря 2019
7 декабря мы вчетвером ходили на экскурсию "С Дублином на "ты"", которую провела для нас Екатерина. В нашей группе были представители разного возраста, и экскурсия была интересна всем без исключения. Екатерина прекрасный рассказчик, ознакомила нас с основными достопримечательностями Дублина, не загружая ненужной информацией и излишними подробностями. Однако, у нее был ответ на любые вопросы, которые мы задавали по ходу экскурсии. Кроме того, Екатерина подсказала нам чудесный ресторан для семейного праздника. Время на экскурсии пролетело быстро, было очень интересно, душевно и познавательно, за что Екатерине большое спасибо!
Алексей
15 декабря 2019
Спасибо огромное Катюхе!!!Путешествуем много и первый раз взяли гида, безумно понравилось ! Теперь всегда будем пользоваться этой услугой в поездках. Катя очень приятная девчонка, душевно погуляли!!! Берите экскурсию-не пожалеете!!! Кать спасибо большое тебе и побольше клиентов!!!!
Инесса
10 декабря 2019
Большое спасибо от всей нашей компании Екатерине! Мы были на экскурсии с детьми 9, 11, 12 и 13 лет, они в восторге) Маршрут продуман и логичен, рассказ интересен и взрослым и детям. Отдельная благодарность за рекомендацию ресторана. Очень надеемся на ещё одну встречу
Главные достопримечательности и скрытые уголки Старого города на обзорной экскурсии
Дублин не похож на большинство столиц мира. Малоэтажный, доброжелательный, уютный и провинциальный, он раскрывает свою красоту постепенно. Вы узнаете, как складывалась история этого города, увидите его самые интересные места и узнаете, как живут веселые и общительные ирландцы.
Прогулка по самому атмосферному и веселому району в сердце Дублина!
Ирландцы – народ веселый и радушный, и их национальный характер отлично отражен в районе Темпл Бар, куда мы отправимся для первого знакомства с Дублином. Наша прогулка охватит историю города, кельтские церквушки и средневековые замки, самые уютные магазинчики и аутентичные пабы, а также связанные с Темпл Баром интересные события и исторических персонажей. В результате вы научитесь ориентироваться в центре Дублина, разведаете его лучшие местечки и проникнетесь духом Ирландии!