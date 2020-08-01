14 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Дублина

Я покажу микс из самых популярных мест Дублина. Вы рассмотрите здание Тринити-колледжа, основанного в 1592 году королевой Елизаветой I, отдохнете в любимом местными жителями парке святого Стефана и услышите историю легендарного собора святого Патрика. А еще погуляете по шумной торговой улице Графтон и прочувствуете любовь ирландцев к шумным вечеринкам, живой музыке и Гиннессу в районе Темпл Бар.

Дублин изнутри

Вы увидите не только главные достопримечательности города, но и скрытые от толп туристов места. Например, мемориал, посвященный голоду, сад Памяти, таинственное кладбище Гугенотов и слепки найденных в Дублине артефактов времен викингов. Я расскажу о местной истории, бытовой жизни ирландцев и их отношении к политике, реформам и окружающему миру.