Как добраться до Корка на самолёте
В Корке 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Cork Airport» вам не избежать
Список аэропортов Корка
- Корк ORKCork Airport
Самые дешёвые билеты в Корк из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|11.11.2020
|из 🇬🇧Лондона
|1 001
|1ч 25м
|08.11.2020
|из 🇬🇧Ливерпуля
|1 313
|1ч 15м
|20.10.2020
|из 🇪🇸Грана-Канарии
|1 822
|3ч 50м
|20.10.2020
|из 🇪🇸Фуэртевентуры
|2 188
|21ч 20м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇪🇸Тенерифе
|2 348
|10ч 10м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|2 816
|42ч 10м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇬🇧Манчестера
|3 712
|13ч 55м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|3 734
|48ч 45м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇮🇸Рейкьявика
|4 198
|20ч 45м (⇵1)
|11.01.2021
|из 🇮🇹Болоньи
|4 360
|12ч 5м (⇵1)
|03.01.2021
|из 🇪🇸Аликанте
|4 541
|12ч 35м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇭🇷Сплита
|4 552
|37ч 10м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|4 993
|38ч 55м (⇵2)
|11.01.2021
|из 🇮🇹Рима
|5 177
|16ч 20м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|5 204
|20ч 35м (⇵1)
|14.11.2020
|из 🇷🇺Владикавказа
|11 675
|44ч 50м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Ульяновска
|11 683
|30ч 40м (⇵2)
|16.12.2020
|из 🇰🇿Алматы
|22 646
|42ч 50м (⇵2)
|01.09.2021
|из 🇷🇺Новосибирска
|23 419
|39ч 40м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇮🇳Ченная
|31 840
|17ч 25м (⇵1)
|19.11.2020
|из 🇮🇳Дели
|31 850
|14ч 5м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇮🇳Кочина
|39 755
|32ч 20м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Корка
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Корка, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Малага, Бухарест, Катания, Тбилиси и Вроцлав
- 13.10.202021.10.2020
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону