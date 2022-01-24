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Без ирландского виски это не было бы поездкой в Ирландию! В The Jameson Distillery Midleton вы присоединитесь к опытному послу бренда, чтобы узнать, как Jameson переходит от поля к стеклу в увлекательном туре и дегустации!
Ответы на вопросы
Что входит
Доступ к винокурне
Экскурсия с гидом
Сравнительная дегустация виски
Фирменный напиток Jameson
Аудиовизуальная презентация
Что не входит
Еда
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 15 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.